Prezzo TOP su questo hard disk da 16TB! (-40%)

Se state cercando una soluzione di storage che vada oltre le prestazioni di un semplice hard disk, il WD My Book Duo è la scelta ideale. Con una capacità massiccia di 16TB e funzionalità avanzate di backup automatico del sistema, offre una sicurezza e una praticità senza pari. Attualmente, su Amazon, è disponibile con uno sconto straordinario del 40%, portando il prezzo a meno di 400€ anziché il prezzo di listino di 659,99€.

WD My Book Duo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il WD My Book Duo è la soluzione perfetta per professionisti della fotografia, del video editing e piccole imprese che necessitano di un'ampia capacità di archiviazione per backup automatici e sistemi, mantenendo la massima sicurezza dei dati. Dotato di crittografia hardware AES a 256 bit e protezione mediante password, garantisce la massima protezione dei vostri file da accessi non autorizzati. Le unità WD Red ottimizzate per RAID assicurano prestazioni affidabili e l'integrità dei dati, offrendo una soluzione completa e sicura per le vostre esigenze di archiviazione.

Con una generosa capacità di archiviazione di 16TB, il WD My Book Duo è un'opzione eccellente per professionisti che operano in settori con grandi volumi di dati e prioritarietà sulla sicurezza. Grazie alla possibilità di configurare in RAID 0 per prestazioni ottimali o RAID 1 per la duplicazione dei dati, offre una flessibilità adatta alle diverse esigenze di archiviazione. Le porte USB 3.1 Gen 1, comprese le opzioni USB-C e USB-A, garantiscono una connettività universale con una vasta gamma di dispositivi, consentendo un accesso semplice e rapido ai propri contenuti.

Attualmente, con un risparmio di oltre 260€ rispetto al prezzo originale, grazie allo sconto del 40% proposto da Amazon, l'acquisto del WD My Book Duo rappresenta un investimento che assicura tranquillità e affidabilità nella gestione dei vostri dati. Tuttavia, è importante notare che il prezzo di questo dispositivo può variare considerevolmente nel tempo. Per questo motivo, vi consigliamo di cogliere questa opportunità senza indugi, evitando di dover attendere ulteriori offerte che potrebbero non essere altrettanto vantaggiose.

