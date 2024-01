Prezzo BOMBA sul pass espansione di Mario Kart 8 Deluxe! (-14%)

Scatenate la vostra passione per le corse con Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi, disponibile su Amazon al prezzo speciale di €29,99 anziché €34,99. Approfittate subito del 14% di sconto e rendete la vostra esperienza sul gioco ancora più divertente ed entusiasmante. Vi aspettano nuovi percorsi e nuovi personaggi, in più questa versione pacchettizzata vi premia con un set di 4 spille, 5 carte illustrate e 10 adesivi.

Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi, chi dovrebbe acquistarlo?

Mario Kart 8 Deluxe non ha bisogno di presentazioni: stiamo parlando di uno dei migliori giochi di guida arcade degli ultimi decenni, che accogliemmo molto positivamente anche con la nostra recensione. Questa espansione vi permetterà di arricchire la vostra esperienza con nuovi percorsi, tra graditi ritorni e piste inedite, e nuovi piloti, come Kamek, Pipino Piranha, Pauline e molti altri ancora. Si tratta di un tassello che non può mancare per qualsiasi giocatore abbia amato il gioco base.

Questa versione pacchettizzata dell'espansione non contiene solo il classico codice download: troverete anche un set di spille, carte illustrate e adesivi che faranno la gioia dei collezionisti e degli appassionati del mondo Nintendo. Un motivo in più per optare per questa versione, che ha sicuramente un forte valore aggiunto a livello collezionistico.

In definitiva, stiamo parlando di un acquisto imprescindibile per tutti i possessori di Mario Kart 8 Deluxe, soprattutto adesso che Amazon vi permette di pagarlo solamente 29,99€, con un risparmio netto del 14%: considerando che difficilmente vengono proposti alti sconti sui titoli Nintendo, difficilmente troverete occasioni migliori!

