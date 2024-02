MA CHE BOMBA! Digimon World: Next Order per Switch a meno di 40€!

Appassionati di giochi di ruolo e avventure digitali, l'ultima offerta su Amazon catturerà sicuramente la vostra attenzione. Digimon World: Next Order è disponibile a un prezzo imperdibile di soli 39,99€, rispetto al prezzo originale di 59,99€, consentendovi di usufruire di uno sconto del 33%. Non perdete l'occasione di vivere questa avventura unica a un prezzo vantaggioso su Amazon.

Digimon World: Next Order, chi dovrebbe acquistarlo?

Digimon World: Next Order è l'acquisto perfetto per gli appassionati di Pokémon che cercano un'esperienza nuova ma con una base familiare. Il titolo offre un'avventura coinvolgente nel mondo dei Digimon, con la possibilità di scegliere tra un personaggio maschile o femminile e di avventurarsi in compagnia di non uno, ma ben due compagni Digimon. I giocatori che amano coltivare un legame profondo con i propri personaggi troveranno appagante occuparsi dei Digimon, nutrendoli, addestrandoli ed educandoli alla battaglia. Allo stesso tempo, chi ha un debole per la strategia e la gestione adorerà l'opportunità di far crescere e prosperare la propria città, Floatia, trasformandola da umile insediamento a vasta metropoli digitale.

Con oltre 200 Digimon da trovare e la possibilità di farli digievolvere, il gioco soddisferà appieno i collezionisti e gli esploratori digitali, promettendo ore di esplorazione nel tentativo di scovare e allenare ogni creatura. Inoltre, il sistema di combattimento, basato su comandi impartiti ad una squadra di Digimon che combatte automaticamente, rappresenta un'innovazione affascinante che appassionerà i giocatori strategici.

Offerto inizialmente a 59,99€, Digimon World: Next Order è ora disponibile a soli 39,90€. Questo gioco rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati del franchise e per chiunque sia alla ricerca di un'avventura ricca di strategia, esplorazione e legami virtuali. Con la possibilità di reclutare e addestrare una vasta gamma di Digimon, oltre all'opportunità di costruire e gestire una propria città, il gioco offre un mix unico di gestione, esplorazione e battaglia.

Vedi offerta su Amazon