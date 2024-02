SVUOTATUTTO AMAZON: console portatile Blaze Evercade Taito in sconto del 10%!

Amanti dei videogiochi classici, lasciatevi catturare da questa offerta su Amazon: Blaze Evercade Taito Super Pocket è ora disponibile a soli 55,13€ anziché 60,99€, garantendovi un risparmio del 10%. Questo dispositivo vi regalerà ore di divertimento con 17 giochi classici Taito precaricati, tra cui Space Invaders, Bubble Bobble e The New Zealand Story. Non perdete questa occasione di rivivere i classici del passato!

Blaze Evercade Taito Super Pocket, chi dovrebbe acquistarlo?

La console Blaze Evercade Taito Super Pocket è un vero tesoro per gli amanti dei videogiochi retrò. Con 17 classici arcade Taito precaricati, inclusi titoli leggendari come Space Invaders, Bubble Bobble e The New Zealand Story, questa console portatile soddisferà senza dubbio la nostalgia degli appassionati di giochi vintage. Grazie alla sua compatibilità con oltre 45 cartucce Evercade, che potrebbe permettervi di accedere ad oltre 500 giochi, offre un'ampissima varietà di titoli da esplorare.

Inoltre, la modalità Easy, che abbassa la difficoltà di ogni gioco, la rende accessibile anche ai meno esperti o a chi semplicemente desidera un'esperienza di gioco più rilassata. La porta USB-C per una rapida ricarica e una durata della batteria oltre le 4 ore rendono la Taito Super Pocket l'ideale compagna di viaggio per lunghe sessioni di gioco. Un acquisto che vi catturerà nel cuore per la sua capacità di riportare in vita momenti indimenticabili del passato videoludico.

L'offerta del Blaze Evercade Taito Super Pocket, al prezzo di 55,13€, rappresenta un'ottima opportunità per rivivere i classici del gaming o per scoprirli per la prima volta in un formato portatile e comodo. La ricca selezione di giochi, la facile ricaricabilità e l'estesa durata della batteria sono caratteristiche che lo rendono un prodotto ideale per gli appassionati di videogiochi di ogni epoca.

