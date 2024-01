Prezzo BOMBA su Apple Magic Mouse! (-19%)

Se siete acaccia del miglior mouse da affiancare sia al vostro MacBook che con al vostro fidato iPad, allora saprete già bene che una delle scelte migliori è sicuramente l'Apple Magic Mouse, sopratutto oggi che su Amazon si porta a casa con soli 69€, approfittando dello sconto del 19% sul prezzo originale di 85€.

Apple Magic Mouse, chi dovrebbe acquistarlo?

Se lavorate esclusivamente su dispositivi Apple come MacBook e iPad, il Magic Mouse è l'accessorio ideale per arricchire la vostra esperienza. Questo mouse, caratterizzato da un design elegante e minimalista, è particolarmente consigliato per chi possiede un Mac o un iPad e cerca una soluzione wireless e ricaricabile, che elimina la necessità di pile. La sua superficie Multi-Touch consente gesti intuitivi, come sfogliare pagine o scorrere documenti, e si abbina automaticamente al vostro dispositivo, offrendo una precisione senza pari.

L'offerta è rivolta a coloro che desiderano un mouse con settimane di autonomia: la batteria integrata del Magic Mouse fornisce oltre un mese di utilizzo prima di dover pensare a una ricarica. Quando sarà il momento, basterà utilizzare il cavo USB-C a Lightning incluso per collegarlo al computer.

Questo elegante mouse unisce praticità e stile, rappresentando la scelta ideale per chi cerca un'interazione avanzata e confortevole con il proprio Mac o iPad. Con una lunga durata della batteria e l'immediatezza nell'abbinamento ai dispositivi, garantisce un utilizzo prolungato senza interruzioni. E considerando che è un prodotto ufficiale Apple, non è banale trovarlo a soli 69€, con uno sconto del 19% sul costo abituale.

