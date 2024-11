SCONTO IMPERDIBILE sul Thrustmaster T300 RS GT: guida come un professionista! - 19%

Con l'inizio della settimana del Black Friday su Amazon, le offerte imperdibili non mancano. Tra queste, spicca il Thrustmaster T300 RS GT, ora disponibile a soli 299,99€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo più basso recente di 368,99€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte del Black Friday.

Thrustmaster T300 RS GT, chi dovrebbe acquistarlo?

Thrustmaster T300 RS GT è un volante da corsa con Force Feedback, dotato di licenza ufficiale Gran Turismo, compatibile con PS5, PS4 e PC. Questo dispositivo offre un'esperienza di guida ultra-realistica grazie al motore brushless e alla tecnologia H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology), che garantiscono un controllo preciso e fluido delle sensazioni di guida.

Progettato in collaborazione con Gran Turismo, il T300 RS GT assicura una compatibilità ottimale e un'esperienza autentica nei giochi di corse GT. Il volante, con un diametro di 28 cm, è rifinito in metallo e gomma testurizzata, offrendo una presa confortevole e un controllo sicuro durante le sessioni più intense. La pedaliera inclusa è completamente regolabile in altezza e inclinazione per acceleratore, freno e frizione, permettendo una personalizzazione totale.

La rotazione del volante è personalizzabile tra 270° e 1080°, adattandosi alle esigenze di ogni giocatore e stile di gioco. Inoltre, il T300 RS GT è compatibile con supporti e cockpits da corsa, garantendo un'installazione intuitiva e una facile configurazione per iniziare subito a giocare.

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati di simulazione di guida che desiderano elevare la propria esperienza di gioco con un dispositivo di alta qualità. Non lasciatevi sfuggire questa occasione durante la settimana del Black Friday su Amazon.

Vedi offerta su Amazon