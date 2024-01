Uncharted: L'eredità dei ladri ora COSTA POCHISSIMO su PS5!

La saga di Uncharted è una di quelle che hanno fatto le fortune del marchio PlayStation, con le rocambolesche avventure di Nathan Drake che sono diventate tra le più amate in assoluto dai videogiocatori. Ecco perché vivere gli appuntamenti più recenti con le scorribande di Naughty Dog, nella speciale Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri (qui la nostra recensione) a questo prezzo è un'occasione da non perdere: il costo è di soli 21,53€, con un risparmio di addirittura il 58% sul costo di listino.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri, chi dovrebbe acquistarlo?

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per PlayStation 5 è pensato per sfruttare al massimo le potenzialità della console di nuova generazione: la grafica migliorata e le prestazioni ottimizzate permettono di vivere le avventure nei panni di Nathan e Chloe come mai prima. Al suo interno trovate infatti Uncharted 4: Fine di un Ladro e la successiva espansione standalone Uncharted: L'eredità Perduta. Entrambe sono impreziosite non solo dal comparto tecnico rivisto e adattato per PS5, ma anche dall'uso del controller DualSense, con il suo feedback aptico, e dell'audio 3D – che coinvolgono il giocatore in modo davvero unico.

Tra le caratteristiche della raccolta abbiamo anche l'uso dei grilletti adattivi, che rendono molto più coinvolgente l'esperienza di shooting nei momenti di pura azione del gameplay. E anche i caricamenti, grazie all'SSD di PS5, sono un lontano ricordo: l'avventura scorre fluida con pochissime interruzioni. Il lavoro svolto da Naughty Dog per adattare i due titoli alla nuova console è insomma di grande caratura e permette di godersi questi episodi di Uncharted nel modo migliore possibile.

Considerando il prezzo abituale di 50,99€, poter pagare L'eredità dei ladri solo 21,53€ è un vero affare di cui vi raccomandiamo di approfittare quanto prima. E, se siete in cerca di altri bei giochi per la vostra PS5, vi viene in soccorso la nostra selezione dei migliori.

