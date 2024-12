SCONTO del 42% sulla MicroSD Samsung PRO Endurance da 64 GB: affidabilità garantita!

La settimana del Black Friday di Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili. Tra queste, spicca la microSD Samsung PRO Endurance da 64 GB, proposta a soli 9,99€, con uno sconto del 42% rispetto al prezzo più basso recente di 17,31€. Per scoprire altre promozioni interessanti, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte.

MicroSD Samsung PRO Endurance da 64 GB, chi dovrebbe acquistarlo?

La microSD Samsung PRO Endurance da 64 GB è progettata per garantire prestazioni affidabili e durature, ideali per dispositivi che richiedono registrazioni continue come dash cam, action cam, telecamere di sorveglianza e body cam. Con una capacità di 64 GB, offre spazio sufficiente per archiviare numerose ore di video in alta definizione.

Una delle caratteristiche distintive di questa microSD è la sua eccezionale durata. Secondo Samsung, la versione da 64 GB è in grado di registrare fino a 35.040 ore di video in Full HD, pari a circa 4 anni di registrazione continua. Questa longevità la rende particolarmente adatta per applicazioni di videosorveglianza e monitoraggio, dove l'affidabilità è fondamentale.

In termini di prestazioni, la PRO Endurance offre velocità di lettura fino a 100 MB/s e velocità di scrittura fino a 40 MB/s. Queste velocità consentono una registrazione fluida e una rapida trasferibilità dei dati, supportando senza problemi video in Full HD e 4K.

La robustezza è un altro punto di forza di questa scheda. È costruita per resistere a condizioni ambientali difficili, essendo impermeabile, resistente alle temperature estreme, ai raggi X, ai campi magnetici e agli urti. Queste caratteristiche assicurano la protezione dei dati anche in situazioni avverse. Inoltre, Samsung offre una garanzia limitata fino a 3 anni per la versione da 64 GB, a testimonianza della fiducia nella qualità e nella durata del prodotto.

Approfittare di questa offerta su Amazon significa dotarsi di una scheda di memoria affidabile e performante a un prezzo eccezionale. La combinazione di durata, velocità e resistenza fa della Samsung PRO Endurance da 64 GB la scelta ideale per chi necessita di registrazioni continuative e sicure.

Vedi offerta su Amazon