SCONTO del 25% su LG 55QNED80T6A: porta a casa questa ottima smart TV 55" 4K a SOLI 749€!

Se siete alla ricerca di una smart TV di ultima generazione che offra colori straordinari e una qualità d'immagine elevata, allora non potete perdere l'occasione di acquistare la LG 55QNED80T6A su Amazon a soli 749€, grazie a uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 999€. Questa offerta rappresenta un'opportunità imperdibile per portare a casa un prodotto tecnologicamente avanzato e dal design raffinato, perfetto per arricchire il vostro salotto con un tocco di modernità. E per una maggior visione del mercato, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori tv gaming.

LG 55QNED80T6A, chi dovrebbe acquistarla?

LG 55QNED80T6A è una smart TV 4K da 55 pollici appartenente alla serie QNED80. La combinazione delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell garantisce colori più brillanti, vivaci e realistici rispetto ai TV Ultra HD tradizionali. Questo televisore è ideale per chi desidera un'esperienza visiva immersiva e di alta qualità, che sia per guardare film, serie TV o giocare ai videogiochi. La funzione Filmmaker Mode vi permette di vedere i film esattamente come sono stati pensati dai registi, preservando le caratteristiche originali delle immagini, mentre l'HDR10 Pro assicura una profondità cromatica ancora più elevata.

Uno dei punti di forza della LG 55QNED80T6A è la sua piattaforma smart webOS 24, che rende l'esperienza di utilizzo intuitiva e ricca di contenuti. Grazie all'integrazione con l'Intelligenza Artificiale LG ThinQ AI, il televisore è in grado di suggerirvi cosa guardare in base ai vostri gusti e rispondere ai vostri comandi vocali. Il telecomando puntatore aggiunge un ulteriore livello di comodità, permettendovi di navigare tra i contenuti con rapidità e precisione, quasi come usare un mouse.

LG 55QNED80T6A non è solo una TV per appassionati di cinema, ma anche per gli amanti del gaming. Grazie al Game Optimizer & Dashboard, quando collegate una console, il menu delle impostazioni si trasforma automaticamente, permettendovi di ottimizzare le principali impostazioni relative al gaming in maniera semplice e veloce. Questo rende la LG 55QNED80T6A una scelta eccellente per chi desidera una postazione gaming avanzata e personalizzabile.

Il processore α5 Gen7 è il cuore pulsante di questo televisore, capace di trasformare i contenuti a risoluzione inferiore in spettacolari immagini 4K, grazie a sofisticati algoritmi basati sull'intelligenza artificiale. Inoltre, la funzione AI Sound riconosce ciò che state riproducendo e adatta la resa audio di conseguenza, offrendo un suono avvolgente e adatto a ogni tipo di contenuto, che sia un film, una serie TV o un videogioco.

Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria occasione: approfittate dello sconto del 25% su Amazon e portate a casa la smart TV LG 55QNED80T6A per soli 749€. Una vera esplosione di colori e tecnologia avanzata vi aspetta!

Vedi offerta su Amazon