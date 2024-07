SCONTO del 23% su questo monitor gaming LG 32" 4K: approfitta subito di questa OFFERTA IMPERDIBILE!

Se siete appassionati di gaming e alla ricerca di un monitor dalle prestazioni elevate, Amazon ha un'offerta imperdibile per voi: l'LG 32GR93U UltraGear è disponibile a soli 499,99€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo più basso recente di 649,99€. Questo prezzo è addirittura inferiore a quello offerto durante il Prime Day 2024, rendendo questa offerta un'occasione da non perdere.

LG 32GR93U UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

LG 32GR93U è un monitor da 32 pollici con risoluzione Ultra HD 3.840x2.160 pixel, ideale per i gamer che desiderano una qualità visiva straordinaria e una fluidità di gioco impeccabile. Il pannello IPS garantisce una visione ottimale da qualsiasi angolazione, supportando 1.07 miliardi di colori e coprendo il 95% dello spazio colore DCI-P3, assicurando colori vividi e realistici. Con una luminosità di 400 cd/m2 e il supporto a VESA DisplayHDR 400, questo monitor offre un'eccellente gamma dinamica, migliorando il contrasto e la luminosità per un'esperienza visiva coinvolgente.

L'LG 32GR93U è dotato di tecnologie avanzate come il Flicker Safe e l'Anti Glare, che riducono l'affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di gioco. Il tempo di risposta di 1ms (GtG) e il supporto a NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium assicurano una sincronizzazione perfetta del frame rate, eliminando effetti di tearing e stuttering. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, i vostri giochi saranno fluidi e reattivi, garantendo un'esperienza di gioco senza precedenti. Funzionalità come il Black Stabilizer e il Dynamic Action Sync (DAS) migliorano ulteriormente la visibilità nelle scene scure e la reattività in situazioni di gioco frenetiche, mentre la funzione Crosshair offre un vantaggio competitivo nei giochi FPS.

Le connessioni sono ampie e versatili, con due porte HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.3), una porta DisplayPort 1.4 (DSC), tre porte USB 3.0 e un'uscita audio jack. L'attacco VESA 100x100 e lo stand pivot consentono una facile installazione e una regolazione flessibile della posizione del monitor. Le dimensioni con lo stand sono 714x501x278 mm, rendendo questo monitor adatto a diverse configurazioni di setup.

Con il suo design elegante e le sue specifiche tecniche all'avanguardia, l'LG 32GR93U UltraGear è la scelta perfetta per chi cerca un monitor versatile, potente e ad un prezzo eccezionale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di migliorare la vostra esperienza di gioco e di lavoro con uno sconto del 23% su Amazon. Acquistatelo subito per assicurarvi un prodotto di alta qualità a un prezzo imbattibile!

Vedi offerta su Amazon