Prezzo SUPER su questi auricolari TWS Philips: ora in sconto del -40%

Gli auricolari true wireless sono diventati ormai uno standard e una costante nella nostra vita di tutti i giorni: le proposte sul mercato sono tantissime e tra esse vi segnaliamo quella dei PHILIPS TAT2236WT, auricolari wireless in ear che ora potete fare vostri a soli €29,90 invece di €49,99, grazie al corposo sconto del 40%!

Auricolari TWS PHILIPS TAT2236WT, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti della musica desiderosi di abbracciare la libertà senza l'ingombro dei fili, le PHILIPS TAT2236WT rappresentano l'opzione perfetta. Questi raffinati auricolari in ear offrono un'immersione totale nella vostra playlist preferita con un audio di alta qualità, e il loro design ergonomico garantisce un comfort duraturo per l'intera giornata. Grazie ai driver da 12 mm, l'esperienza sonora si presenta intensa e soddisfacente, mentre le 18 ore di riproduzione consentono di godere della propria musica senza interruzioni, che siate in palestra, in viaggio o semplicemente rilassati a casa.

Gli auricolari wireless in-ear PHILIPS TAT2236WT offrono prestazioni di alto livello con un design ergonomico studiato per garantire il massimo comfort anche quando li indossate per molte ore consecutivamente. La loro compatibilità con dispositivi Bluetooth estende fino a 10 metri di distanza, garantendo oltre 18 ore di riproduzione musicale. Dotati di resistenza all'acqua IPX4, si rivelano perfetti per godere della tua musica preferita in qualsiasi condizione atmosferica. Oltre a ciò, offrono la praticità di effettuare chiamate anche con un solo auricolare in modalità mono.

Proposti a un prezzo di €29,90, i PHILIPS TAT2236WT costituiscono un'opzione ideale per coloro che cercano un'esperienza audio coinvolgente senza rinunciare alla comodità e a un prezzo estremamente accessibile. La custodia di ricarica sottile assicura ore aggiuntive di utilizzo, mentre la loro resistenza agli schizzi li rende affidabili partner in qualsiasi situazione.

