Set di costruzioni gigante di Charmander a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 62,41€

Per tutti gli amanti del fantastico mondo dei Pokémon, specialmente i più piccini, oggi proponiamo il simpaticissimo set di costruzioni gigante Mega Pokémon Jumbo di Charmander. Con i suoi 750 mattoncini combinabili e accurato al minimo dettaglio, il vostro Charmander prenderà forma tra le vostre mani, grazie alle sue braccia, gambe e coda snodate. Ideato per bambini dai 10 anni in su, è perfetto per stimolare in modo divertente la loro creatività. Amazon lo propone oggi con uno sconto dell'8%, al prezzo conveniente di 62,41€!

Set di costruzioni Mega Pokémon Jumbo di Charmander, chi dovrebbe acquistarlo?

Per i più piccoli fan del mondo Pokémon, questo set di costruzioni è un must-have che vi permetterà di cimentarvi nel montaggio di uno dei personaggi più iconici della serie. Con le sue grandi dimensioni di 28 cm, questo set da costruzione non è solo un oggetto da collezione, ma anche un giocattolo estremamente divertente da utilizzare, grazie alle braccia, gambe e coda snodate che consentiranno al vostro Charmander di assumere una vasta gamma di pose. Consigliato a bambini dai 10 anni in su, è davvero l'ideale per stimolarne non soltanto la creatività, ma anche per affinarne l'abilità nel problem solving, grazie agli oltre 750 mattoncini inclusi con i quali potranno cimentarsi nella costruzione.

I pezzi di questo set sono inoltre compatibili con altri set MEGA Pokémon, ma anche con altri marchi di costruzioni, allargando le vostre possibilità di gioco. Si tratta anche di un'aggiunta imperdibile per tutti i collezionisti, che gode di licenza ufficiale della Pokémon Company International.

Insomma, che voi siate in cerca di un regalo adatto ad un piccolo allenatore di Pokémon in erba, o che siate collezionisti di prodotti Pokémon, questo set di costruzioni di Charmander non è certamente un prodotto che potete farvi sfuggire! Amazon lo propone oggi al prezzo scontato di 62,41€, con un risparmio sul costo originale dell'8%.

