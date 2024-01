AFFARE Amazon: stampante multifunzione Epson in sconto del -32%!

Sono tantissime, ormai, le persone che sono passate a lavorare in smart working (compreso chi vi scrive) e per questo motivo è diventato sempre più fondamentale avere una buona stampante a casa su cui poter contare, in caso di necessità di documenti in formato cartaceo. Tra le tante stampanti a getto d'inchiostro disponibili oggi vi segnaliamo la Epson EcoTank ET-2810, che trovate in offerta su Amazon a soli €169,00, il che vi permette di portarla a casa con un risparmio del 32%.

Stampante Epson EcoTank ET-2810, chi dovrebbe acquistarla?

La Epson EcoTank ET-2810 è una stampante multifunzione A4 che unisce praticità e risparmio, ideale per studenti, liberi professionisti e piccole imprese. Con le sue funzioni di stampa, copia e scansione, si adatta perfettamente a ogni ufficio o ambiente domestico.

La connettività che garantisce è davvero versatile, offrendo opzioni come Wi-Fi, Wi-Fi Direct e USB. La ricarica dell'inchiostro, inoltre, risulta intuitiva grazie a un design innovativo e la stampante è fornita con quattro flaconi d'inchiostro da 65 ml pronti all'uso. Dobbiamo anche dire che i suoi serbatoi ricaricabili ad alta capacità sono uno dei suoi punti di forza, garantendo fino a 4.500 pagine in bianco e nero e ben 7.500 pagine a colori.

Considerando il prezzo ridotto di 169€, che segna un netto risparmio rispetto al costo abituale di 249,99€, è un acquisto che raccomandiamo a tutti coloro che hanno necessità di una stampante affidabile e che si presti a diverse necessità, permettendovi di rendere cartacei i vostri documenti o di fotocopiare e digitalizzare quelli che già avete in casa. A questo prezzo, non c'è nemmeno da pensarci su.

