Prezzo BOMBA sull'amato Disney Villainous: -30%!

Ogni tanto anche i cattivi potrebbero vincere. Anzi, forse nella realtà sono sempre loro a spuntarla – ma cosa accadrebbe se succedesse lo stesso anche nelle fiabe Disney? È l'idea al cuore di Disney Villainous, il gioco da tavolo che vi fa vestire i panni degli antagonisti delle fiabe e che ora portate a casa a soli 41,99€, con un risparmio netto di ben il 30% rispetto al prezzo abituale.

Disney Villainous, chi dovrebbe acquistarlo?

Siete pronti a esplorare le fiabe in un modo completamente originale? Ravensburger ha ideato un gioco pensato per 2-4 giocatori, ideale per chi ha almeno 10 anni, che offre l'opportunità di impersonare sei celebri cattivi Disney: Capitan Uncino, il Principe Giovanni, Jafar, Ursula, Malefica e la Regina di Cuori. Ogni personaggio dispone della propria plancia di gioco, due mazzi di carte (le 6 Carte Cattivo e le 6 Carte Fato) che delineano abilità uniche, un obiettivo legato alla propria storia, una guida e una pedina colorata che lo rappresenta.

Ogni giocatore deve decidere come impiegare le proprie Carte Cattivo nella parte inferiore della plancia, specifica per il villain scelto, su cui spostare la pedina. Le Carte Fato, invece, offrono la possibilità di ostacolare gli avversari! Attraverso questi elementi, potrete creare scontri epici nei regni di sei dei villain più temuti dei mondi Disney. Disney Villainous non rappresenta quindi solo un viaggio nostalgico nei classici Disney, ma anche una sfida di tattica e astuzia in cui ogni mossa può influenzare il destino degli avversari: si tratta quindi di una proposta molto interessante per chi conosce molto bene i classici Disney e vuole viverli sotto una nuova luce.

È un gioco perfetto per serate in famiglia, appassionati di giochi di strategia e chiunque desideri godersi momenti di divertimento e astuzia. Se amate pianificare e, soprattutto, siete affascinati dai cattivi delle storie più amate, non lasciatevi scappare l'opportunità di portare a casa il gioco con prezzo ridotto del 30%, ora a soli 41,99€.

