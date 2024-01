L'intramontabile Scarabeo ORA a un prezzo BOMBA: lo paghi solo 22€

Non ci sono dubbi che Scarabeo rientri tra quei giochi da tavolo che non hanno bisogno di presentazioni. E se avete sempre voluto aggiungerlo alla vostra collezione, per divertirvi con amici e parenti, sappiate che ora la nuova edizione del 2023 si può portare a casa a prezzo scontato, risparmiando il 24%: il costo è di soli 22,90€ rispetto ai 29,99€ abituali.

Scarabeo, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di parole e giochi di società, l'edizione 2023 di Scarabeo rappresenta un'opportunità davvero intrigante: questo intramontabile classico offre sfide lessicali avvincenti, rendendolo una scelta eccellente per le serate in famiglia e i momenti di svago con gli amici. Concepito per gruppi da 2 a 4 giocatori, diventa anche un efficace strumento educativo per bambini e adulti a partire dagli 8 anni, poiché stimola il pensiero logico e permette di arricchire il proprio vocabolario.

Scarabeo conquista coloro che cercano un passatempo che unisca divertimento, apprendimento e competizione amichevole. Questa nuova edizione, oltre alle lettere dell'alfabeto italiano, introduce tessere con lettere internazionali per esplorare nuove parole straniere e acronimi, ampliando la sua versatilità. Grazie al suo contenuto ricco e inclusivo, diventa la scelta prediletta per chi vuole allenare la mente e mettere alla prova le proprie abilità linguistiche in un contesto divertente e stimolante.

In sintesi, Scarabeo offre ore di intrattenimento e crescita culturale: caratteristiche che lo rendono un acquisto consigliato per serate in famiglia o tra amici, ora a un prezzo davvero conveniente di soli 22,90€!

