OFFERTA SHOCK! Samsung QLED 4K quasi a metà prezzo! (-47%)

State cercando una nuova smart TV con pannello 4K e le ultime tecnologie del settore, ma volete rimanere all'interno di un budget limitato? Acquistare Samsung Q60C potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Questo modello del 2023 presenta uno schermo QLED 4K da 55", un processore Quantum 4K Lite e la tecnologia Quantum Dot. La buona notizia è che oggi potete acquistarla a soli 553,99€ anziché 1.049,00€, risparmiando così il 47%.

Samsung Q60C, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto di questa smart TV è altamente consigliato agli utenti che desiderano immergersi in un'esperienza visiva senza precedenti, grazie alla risoluzione 4K supportata dal processore Quantum 4K Lite. Questo processore ottimizza ogni dettaglio video, offrendo una qualità visiva paragonabile a quella cinematografica. Si tratta di un modello top di gamma, e a questo prezzo rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di cinema e serie TV. In particolare, la TV è dotata della tecnologia Quantum Dot, che assicura un volume di colore al 100% in grado di rendere ogni esperienza ancora più coinvolgente ed immersiva.

Inoltre, la compatibilità con assistenti vocali come Bixby, Alexa e Google Assistant rende la Samsung Q60C non solo un televisore di alta qualità, ma anche un centro di comando intelligente per la casa smart. Questa funzionalità consente di controllare tutti i dispositivi ed elettrodomestici connessi alla smart home in modo pratico e intuitivo. Infine, la qualità sonora della Q60C è all'altezza della sua eccezionale resa visiva, grazie alle tecnologie OTS Lite e Q-Symphony che garantiscono un'esperienza sonora coinvolgente e di alta qualità sincronizzata con l'azione sullo schermo.

In definitiva, se state cercando un televisore che unisca eccellenza visiva, tecnologie all'avanguardia e integrazione smart, Samsung Q60C è la scelta che soddisferà ogni vostra esigenza. Con immagini mozzafiato, colori vividi, qualità del suono superiore e un design sottile, rappresenta l'aggiunta perfetta a qualsiasi salotto. Non possiamo fare a meno di consigliarvela, soprattutto considerando che è attualmente disponibile quasi a metà prezzo!

