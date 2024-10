Samsung Odyssey G5: il monitor perfetto per le tue maratone di lavoro e gioco IN SCONTO! - 43%

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che combini prestazioni elevate con un design avvolgente e immersivo, l’offerta Amazon del Samsung Odyssey G5 è imperdibile. Con uno sconto del 43%, potrete portarvi a casa questo ottimo monitor a soli 279€, rispetto al prezzo consigliato di 491,01€. Un'occasione che non vi consigliamo di farvi sfuggire se desiderate migliorare la vostra esperienza di gioco o lavoro con una qualità visiva superiore. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G5 è un monitor curvo con una curvatura 1000R, che avvolge il vostro campo visivo in maniera naturale, offrendo un'esperienza estremamente immersiva, soprattutto per i titoli che sfruttano la visuale panoramica. Con una diagonale di ben 34 pollici e una risoluzione Ultra WQHD di 3.440x1.440 pixel, questo monitor si distingue per il suo formato 21:9, perfetto per il multitasking e per godersi contenuti di intrattenimento con una qualità di immagine impeccabile.

La tecnologia del pannello VA garantisce neri profondi e un contrasto eccellente, mentre il supporto HDR10 assicura colori vividi e dettagli incredibili, anche nelle scene più scure. L'alta frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) vi permetteranno di affrontare sessioni di gioco intense e frenetiche senza alcuna sbavatura o ritardo, mantenendo sempre il massimo controllo. Inoltre, il monitor supporta la tecnologia FreeSync Premium, che riduce al minimo i fenomeni di tearing e stuttering per un'esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Ma non è solo la qualità visiva a fare la differenza: Samsung Odyssey G5 è pensato anche per il comfort. Grazie alla modalità Eye Saver e alla tecnologia Flicker Free, potrete godervi lunghe sessioni davanti al monitor senza affaticare la vista, il che lo rende perfetto non solo per il gaming, ma anche per il lavoro e lo studio. Il monitor dispone inoltre di porte HDMI e Display Port, consentendo una connessione versatile con vari dispositivi, e la funzionalità PBP (Picture-by-Picture) vi permetterà di visualizzare contemporaneamente contenuti provenienti da due fonti diverse.

In definitiva, Samsung Odyssey G5 rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un monitor curvo e ultrawide, capace di offrire prestazioni da top di gamma e una qualità visiva eccezionale, il tutto ad un prezzo scontato del 43%. Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon e migliorate subito il vostro setup con un monitor che farà la differenza sia nel gaming che nella produttività.

