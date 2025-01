Samsung Galaxy Watch7 a 220€: il top per una vita attiva e consapevole!

Se sei alla ricerca di uno smartwatch innovativo in grado di combinare bellissimo design, tecnologia avanzata e funzionalità per migliorare la tua salute e produttività, il Samsung Galaxy Watch7 è ciò che fa per te. La batteria a lunga durata ti permette di indossare il Galaxy Watch7 tutto il giorno senza preoccuparti di ricaricarlo. È compatibile con smartphone Android 11 o successivi con almeno 1.5 GB di RAM, assicurando un’integrazione perfetta con il tuo dispositivo. Oggi è in offerta a 219,90€ invece di 319€ con il fantastico sconto del 31%.

Il Galaxy Watch7 è progettato per aiutarti a conoscere meglio il tuo corpo e iniziare ogni giornata con il piede giusto grazie alla funzione Energy Score. Questo sistema monitora:

Il tuo sonno: valuta la qualità del riposo e offre una guida personalizzata per migliorarlo.

I battiti cardiaci: per tenere sotto controllo il tuo stato fisico, sia durante il giorno che la notte.

L’attività quotidiana: registra i tuoi movimenti per pianificare al meglio la giornata.

Non hai dormito bene? Il Galaxy Watch7 ti suggerisce di adattare la tua routine, magari saltando la palestra per recuperare le energie e affrontare la giornata al meglio. Grazie al monitoraggio del sonno, il Galaxy Watch7 ti fornisce:

Valutazioni giornaliere dettagliate.

Controllo dei battiti cardiaci notturni.

Consigli personalizzati per migliorare la qualità del tuo riposo.

Con il Galaxy Watch7 puoi portare i tuoi allenamenti a un livello superiore. Le sue funzionalità avanzate includono:

Routine di allenamento personalizzate, complete di riscaldamento, stretching e pause.

Modalità Water Lock per monitorare le tue attività in acqua, ideale per il nuoto.

Motivazione costante per battere i tuoi record personali.

Il Samsung Galaxy Watch7 Green si distingue anche per il suo design moderno con ghiera touch in alluminio da 40mm, che lo rende leggero e comodo da indossare in ogni occasione. Incluso nella confezione troverai il caricabatterie (Micro USB) e un manuale d’uso per sfruttare al massimo le sue funzionalità. È oggi disponibile a 219,90€, con un risparmio del 31% rispetto al prezzo originale di 319€.