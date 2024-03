PREZZO TOP! Galaxy S24 Ultra e Buds2 Pro al MINIMO STORICO

State cercando occasioni da non perdere su prodotti Samsung? Le offerte di primavera di Amazon vi offrono l'opportunità di acquistare due gioielli tecnologici del colosso coreano in un'unica soluzione, risparmiando più di 100€ sul pacchetto che include Galaxy S24 Ultra da 1TB e gli eleganti Galaxy Buds2 Pro. Inoltre, riceverete in omaggio un pratico caricatore Samsung, il tutto al prezzo vantaggioso di 1.699€. Un ottimo affare, soprattutto se si considera lo sconto di oltre 155€ sul prezzo di listino!

Bundle Galaxy S24 Ultra e Buds2 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

L'offerta che include Samsung Galaxy S24 Ultra insieme agli auricolari Galaxy Buds2 Pro e un caricabatterie in omaggio rappresenta un'opportunità imperdibile per gli appassionati di tecnologia che non vogliono scendere a compromessi per quantoriguarda prestazioni, qualità audio e praticità. Con uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8'' QHD+ e una RAM da 12GB, questo smartphone è perfetto per gli utenti che cercano un dispositivo in grado di gestire multitasking impegnativi senza alcun rallentamento, offrendo al contempo un'esperienza visiva di altissimo livello per la fruizione di contenuti multimediali, giochi e molto altro.

Oltre a tutto ciò, all'offerta si aggiunge la comodità e l'eccezionale qualità degli auricolari Bluetooth Galaxy Buds2 Pro, completi di cancellazione attiva del rumore, un affare da non lasciarsi scappare per tutti gli utenti che amano immergersi nella propria musica preferita o non vogliono perdere neanche un momento delle loro serie TV preferite, il tutto con una qualità audio senza pari.

Per chiunque sia alla ricerca delle ultime innovazioni in termini di tecnologia e prestazioni, Samsung Galaxy S24 Ultra soddisfa tutte le esigenze, dalla qualità audio alla batteria a lunga durata. Inoltre, la connessione tra i due dispositivi è estremamente intuitiva, e consente un passaggio fluido dalla riproduzione musicale sul telefono alle chiamate in arrivo sugli auricolari. Oggi potete approfittare di questa vantaggiosa offerta di primavera per portarvi a casa il bundle Galaxy S24 Ultra e Buds2 Pro con uno sconto di 155€ sul prezzo di listino!

Vedi offerta su Amazon