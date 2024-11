Samsung Galaxy Buds3 Pro a soli 186€: un'esperienza audio spaziale!

Approfittate dell'offerta su MediaWorld per i Samsung Galaxy Buds3 Pro, disponibili oggi a soli 185,99€ anziché 249€, con un risparmio del 25%. Questi innovativi auricolari offrono una qualità del suono senza precedenti grazie al CODEC a 24 bit, un design pensato per il massimo comfort e un doppio amplificatore per ridurre la distorsione. Equipaggiati con altoparlanti a 2 vie e capacità di traduzione in tempo reale potenziata da Galaxy AI, i Galaxy Buds3 Pro sono ideali per chi cerca un'esperienza acustica di alta qualità. Con l'acquisto online, godrete inoltre della consegna gratuita e del ritiro in negozio senza costi aggiuntivi.

Samsung Galaxy Buds3 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

I Samsung Galaxy Buds3 Pro si rivelano un'opzione ideale per gli amanti della musica che cercano un'esperienza d'ascolto di alta qualità senza compromessi. Quest'offerta soddisfa le esigenze di chi desidera catturare ogni dettaglio musicale grazie al CODEC a 24 bit e alla diminuzione della distorsione fornita dal doppio amplificatore. Il design innovativo e le iconiche luci LED aggiungono un tocco di personalità, rendendoli non solo un dispositivo audio di alta qualità ma anche un accessorio di stile. L'inclusione di funzionalità come il controllo del rumore e la traduzione in tempo reale, potenziati da Galaxy AI, li rende particolarmente adatti agli utenti che apprezzano la tecnologia all'avanguardia per migliorare la loro esperienza quotidiana, per ascoltare musica, partecipare a chiamate o esplorare contenuti in diverse lingue.

Gli utenti che danno priorità al comfort e all'adattabilità troveranno nei Samsung Galaxy Buds3 Pro il loro ideale grazie alla capsula angolare che facilita l'inserimento e migliora l’esperienza d’ascolto. La custodia elegante con attacco USB-C per la ricarica rapida assicura che gli auricolari siano sempre pronti all'uso. La qualità sonora di registrazione originale, preservata dalla tecnologia Samsung Seamless Codec, assicura un'esperienza acustica ricca e dettagliata. L'intelligenza artificiale Adaptive EQ/ANC di Galaxy completa il quadro, adattando l'audio alle caratteristiche personali dell'utente.

Su MediaWorld, i Samsung Galaxy Buds3 Pro sono oggi offerti a soli 185,99€ invece di 249€, inclusa la consegna gratis e il ritiro gratuito in negozio. Questo prezzo vantaggioso, unito alle prestazioni audio di prim'ordine e a funzionalità innovative come la cancellazione del rumore attiva e la traduzione in tempo reale, rende i Samsung Galaxy Buds3 Pro un acquisto perfetto per chi cerca la qualità in un design elegante e confortevole.

