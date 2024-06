Samsung Cashback: acquista uno smartphone, tablet o notebook Galaxy e ricevi fino 500€ di rimborso!

Se siete alla ricerca di un'occasione imperdibile per acquistare il vostro prossimo dispositivo tecnologico, Unieuro, in collaborazione con Samsung, ha appena lanciato una promozione che fa al caso vostro. Grazie a questa offerta, potrete ottenere fino a 500€ di rimborso su una selezione di smartphone Galaxy, notebook Book4 e tablet Tab S9. Scoprite insieme a noi tutti i dettagli e come partecipare.

Vedi l'offerta su Unieuro

Cashback Samsung, perché approfittarne?

Il cashback offerto da Samsung varia in base al modello del dispositivo acquistato. Ecco una panoramica dei rimborsi disponibili:

Smartphone:

Galaxy S24 Ultra (SM-S928B) – 200€

(SM-S928B) – Galaxy S24+ (SM-S926B) – 150€

(SM-S926B) – Galaxy S24 (SM-S921B) – 100€

(SM-S921B) – Galaxy S23 (SM-S911B) – 100€

(SM-S911B) – Galaxy S23 FE (SM-S711B) – 100€

Tablet:

Galaxy Tab S9 Ultra 5G (SM-X916B) – 400€

(SM-X916B) – Galaxy Tab S9 Ultra WiFi (SM-X910N) – 400€

(SM-X910N) – Galaxy Tab S9+ 5G (SM-X816B) – 400€

(SM-X816B) – Galaxy Tab S9+ WiFi (SM-X810N) – 400€

(SM-X810N) – Galaxy Tab S9 5G (SM-X716B) – 400€

(SM-X716B) – Galaxy Tab S9 WiFi (SM-X710N) – 400€

(SM-X710N) – Galaxy Tab S9 FE+ 5G (SM-X616B) – 200€

(SM-X616B) – Galaxy Tab S9 FE+ WiFi (SM-X610N) – 200€

(SM-X610N) – Galaxy Tab S9 FE 5G (SM-X516B) – 200€

(SM-X516B) – Galaxy Tab S9 FE WiFi (SM-X510N) – 200€

Notebook:

Galaxy Book4 Ultra (NP960XGL-XG1IT, NP960XGL-XG2IT) – 500€

(NP960XGL-XG1IT, NP960XGL-XG2IT) – 500€ Galaxy Book4 Pro 360 (NP960QGK-KG1IT) – 500€

(NP960QGK-KG1IT) – 500€ Galaxy Book4 Pro (NP960XGK-KG1IT, NP960XGK-KG2IT, NP940XGK-KG1IT, NP940XGK-KG2IT) – 500€

(NP960XGK-KG1IT, NP960XGK-KG2IT, NP940XGK-KG1IT, NP940XGK-KG2IT) – 500€ Galaxy Book4 360 (NP750QGK-KG1IT, NP750QGK-KG2IT) – 300€

(NP750QGK-KG1IT, NP750QGK-KG2IT) – 300€ Galaxy Book4 (NP750XGK-KG1IT, NP750XGK-KG2IT, NP750XGK-KG3IT) – 200€

Cashback Samsung, come ottenerlo?

Per usufruire del cashback, è necessario acquistare uno dei dispositivi sopra elencati tra il 10 e il 24 giugno 2024 su Unieuro. Dovrete poi registrare l'acquisto tramite Samsung Members entro il 23 agosto 2024. La registrazione richiede l'inserimento dei dati personali, della prova di acquisto e del codice IMEI. Una volta completata la procedura, riceverete il rimborso tramite bonifico bancario entro 45 giorni dall'email di conferma.

Approfittare della promozione cashback di Samsung è una scelta intelligente per diversi motivi. Oltre al risparmio garantito dal rimborso, avrete l'opportunità di acquistare dispositivi all'avanguardia che migliorano le prestazioni e l'efficienza delle vostre attività quotidiane. Inoltre, questa promozione vi permette di pianificare il vostro investimento in modo più sostenibile, sfruttando al massimo le potenzialità tecnologiche offerte da Samsung.

Per maggiori dettagli e per consultare il regolamento completo, visitate la pagina dedicata alla promozione. Avete già deciso quale dispositivo acquistare? Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!

Vedi l'offerta su Unieuro