SOLTANTO 47€ per questo Router 4G TP-Link!

Router 4G TP-Link, chi dovrebbe acquistarlo?

Il router 4G TP-Link rappresenta la scelta perfetta per chi cerca una connessione Internet rapida e affidabile senza dover dipendere da una linea fissa. Sia che siate professionisti in smart working, famiglie che desiderano una connessione stabile in casa, o imprenditori con attività in zone non coperte da reti cablate, questo dispositivo è la soluzione ideale. Con la capacità di collegare fino a 32 dispositivi contemporaneamente e offrire velocità di download fino a 150Mbps, assicura un'esperienza di navigazione senza interruzioni. Inoltre, la compatibilità con schede SIM provenienti da oltre 100 paesi lo rende adatto anche per chi viaggia o ha bisogno di una connessione mobile affidabile.

Il router 4G TP-Link è pronto all'uso con il semplice inserimento di una scheda SIM. Grazie alle porte LAN e LAN-WAN per dispositivi cablati, offre flessibilità di connessione sia per uso domestico che professionale. In caso di instabilità della connessione 4G in alcune aree, la possibilità di collegare antenne LTE esterne potenzia la ricezione del segnale, garantendo continuità e stabilità delle attività online.

