Il SUPER accessoriato robot da cucina Kenwood Prospero+ è scontato del 20%

Se siete alla ricerca di un robot da cucina completo e versatile che vi aiuti a gestire tutte le vostre esigenze culinarie, il Kenwood Prospero+ è la scelta ideale. Attualmente in promozione su Amazon a soli 229€ anziché 286,88€, vi permette di risparmiare il 20%. Questo robot da cucina professionale e potente è fornito di una vasta gamma di accessori, inclusi ganci, fruste, frullatore, food processor con 3 dischi, spremiagrumi e bilancia.

Kenwood Prospero+, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Kenwood Prospero+ è un alleato indispensabile per tutti gli appassionati di cucina che amano sperimentare nuove ricette o semplicemente desiderano semplificare la preparazione dei pasti quotidiani. Con la sua potenza di 1000W e la ricca dotazione di accessori, è la scelta perfetta per chi cerca un robot da cucina versatile in grado di impastare, montare e frullare con grande efficienza. È l'ideale per chi vuole stupire amici e parenti con piatti innovativi, grazie alla facilità d'uso e alla velocità di lavorazione a tre diverse velocità: alta, media e planetaria.

La capiente ciotola in acciaio inox da 4,3L rende il Kenwood Prospero+ adatto a chi ha la necessità di preparare grandi quantità di cibo, sia per famiglie numerose che per occasioni speciali. La dotazione include una varietà di accessori come ganci e fruste, un frullatore in vetro, un food processor con 3 dischi, uno spremiagrumi e una bilancia, che lo rendono estremamente versatile per ogni tipo di ricetta.

Il sistema di sicurezza Interlock garantisce un funzionamento sicuro, bloccando il robot se gli accessori non sono correttamente inseriti. È la scelta ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità, versatile e sicuro, perfettamente in linea con le esigenze della cucina contemporanea.

A soli 229€, parliamo di un prodotto che offre un'assistenza affidabile in cucina a un prezzo estremamente competitivo. E grazie alla sua ricca dotazione di accessori, il Kenwood Prospero+ garantisce versatilità e praticità, rispondendo a una vasta gamma di esigenze culinarie.

