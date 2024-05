DOPPIO SCONTO! L'ottimo Roborock S8 Pro Ultra costa 400€ IN MENO!

Gli ultimi robot aspirapolvere, soprattutto quelli di fascia alta, hanno fatto notevoli progressi in termini di prestazioni e funzionalità. Un esempio tangibile è Roborock S8 MaxV Ultra, un dispositivo di punta che, come spesso accade per i prodotti di questa categoria, ha un costo elevato. In questo caso, chi desidera un dispositivo di alta qualità ma non vuole spendere troppo, può sempre puntare al modello precedente, ancora incredibilmente valido e performante. Fortunatamente, Roborock S8 Pro Ultra è disponibile per la prima volta a meno di 1.000€ grazie a uno sconto di ben 400€ offerto da Amazon. Questo prezzo eccezionale è reso possibile da un doppio sconto, incluso l'utilizzo di un coupon direttamente sulla pagina del prodotto.

Roborock S8 Pro Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Roborock S8 Pro Ultra è progettato per gli utenti che cercano un'innovativa soluzione di pulizia domestica che elimini lo sforzo e ottimizzi il tempo dedicato alle faccende di casa. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti, completo di stazione di ricarica all-in-one, è l'ideale per chi desidera un dispositivo in grado di gestire completamente in modo automatico le operazioni di svuotamento, lavaggio, asciugatura e pulizia.

Dotato di una potente aspirazione da 6000 Pa e spazzole DuoRoller, Roborock S8 Pro Ultra è l'ideale per chi condivide casa con animali domestici, poiché perfettamente in grado di rimuovere peli e lo sporco in modo efficace, Inoltre, il sistema di navigazione avanzato e la capacità di superare ostacoli in 3D rendono questo robot aspirapolvere un compagno autonomo e affidabile per mantenere puliti pavimenti duri e tappeti senza alcuno sforzo.

Roborock S8 Pro Ultra offre prestazioni di alto livello, ma anche comfort grazie alla sua gestione tramite app e all'integrazione con assistenti vocali come Alexa. È particolarmente adatto per famiglie sempre in movimento, appassionati di animali domestici o chiunque desideri dedicare meno tempo alle pulizie e più alle proprie attività, affidandosi a una soluzione tecnologica avanzata che garantisce ambienti puliti e salubri. A questo prezzo scontato di ben 400€, rappresenta un vero affare!

Nota: ricordate di applicare il coupon per ottenere lo sconto extra di 100€ al checkout.

Vedi offerta su Amazon