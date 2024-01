PREZZO TOP: RoboCop: Rogue City per PS5 ora a meno di 40€!

Ci sono dei miti che non si spengono mai e probabilmente anche quello di RoboCop rientra nella categoria. Ecco perché siamo rimasti piacevolmente sorpresi da Robocop: Rogue City, videogioco di recente uscita che ora potete portare a casa a prezzo ridottissimo: si compra spendendo solo 39,97€, con un risparmio del 33% sul costo abituale!

Robocop: Rogue City, chi dovrebbe acquistarlo?

Come abbiamo esaminato nella nostra recensione, Robocop: Rogue City si presenta come un first-person shooter con una marcata componente narrativa, concepito come un autentico episodio "intermedio" nella saga cinematografica originale. La trama, quindi, si distingue per la sua originalità, costituendo un sequel al primo film e posizionandosi cronologicamente prima degli eventi narrati in Robocop 2. Il gioco si fa notare per dialoghi, situazioni e citazioni che si integrano perfettamente con il lavoro del regista Paul Verhoeven, il che lo rende di fatto canonico e parte integrante della storia ufficiale.

È innegabile che si tratti di un titolo fortemente consigliato agli appassionati della saga, essendo stato creato pensando proprio a loro. Tuttavia, è anche un gioco che potrebbe catturare l'interesse degli amanti degli sparatutto, specialmente di quelli caratterizzati da uno stile più classico, che apprezzano un tocco di esplorazione e un set di missioni secondarie ben sviluppate, seguendo lo stile della moderna serie dedicata a Wolfenstein. In breve, stiamo parlando di un gioco coinvolgente, divertente e soddisfacente dal punto di vista narrativo, capace di affascinare e intrattenere anche chiunque si avvicini per la prima volta a questo iconico personaggio degli anni '80.

Divertente, in un certo senso "retrò" e caratterizzato da una recitazione digitale di ottima qualità che richiama addirittura gli attori originali del primo film, Robocop: Rogue City è un titolo che non dovrebbe passare inosservato. Pertanto, vi suggeriamo vivamente di procedere all'acquisto al prezzo di saldo, perché sarà una splendida scorribanda virtuale per gli amanti del franchise.

