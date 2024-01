PC All-in-One HP SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -31%

Se siete in cerca di un nuovo PC e non volete orientarvi sul solito portatile, oggi vogliamo segnalarvi un'altra interessante proposta: l'HP 24-cb1002sl All-in-One. Grazie allo sconto del 31% offerto da Amazon, potete acquistare questo performante PC desktop a soli 529,99€ anziché oltre 769,99€! Si tratta di un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per un PC completo e funzionale, disponibile ancora in stock.

HP 24-cb1002sl All-in-One, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP 24-cb1002sl All-in-One rappresenta il massimo della comodità per chi cerca un PC desktop completo e pronto all'uso. Questo sistema assemblato da HP offre tutto ciò di cui si ha bisogno, dal display al mouse, rendendolo ideale per una vasta gamma di utenti, dai professionisti agli studenti, fino a coloro che desiderano un PC pronto all'uso senza dover preoccuparsi della compatibilità dei componenti. Con un processore Intel Core i3 1215U che può raggiungere una frequenza fino a 4,1GHz, questo PC HP garantisce la velocità e la fluidità necessarie per multitasking e un utilizzo intensivo, sia per le attività lavorative che per il tempo libero.

In aggiunta, l'HP 24-cb1002sl All-in-One vanta un hardware di prim'ordine, tra cui 8 GB di RAM DDR4 e uno spazio di archiviazione ampio di 512 GB su SSD NVMe. L'integrazione della scheda grafica Intel UHD garantisce una gestione fluida sia delle attività lavorative che dei momenti di svago, rendendolo adatto a ogni membro della famiglia. Ulteriori vantaggi includono un display da 24" con tecnologia IPS Antiriflesso, ideale per lavorare senza affaticare la vista, casse audio integrate da 2W, una webcam HD, e un set mouse e tastiera HP dal design minimalista e di ottima qualità.

In breve, l'HP 24-cb1002sl All-in-One è un PC desktop completo e affidabile, perfetto per chi non richiede prestazioni estreme come quelle richieste dai computer da gaming. Con lo sconto del 31% di Amazon potete portarlo a casa all'ottimo prezzo di 529,99€: approfittatene prima che finisca!

