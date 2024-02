AFFARE su questo Mini PC con Wi-Fi 6! Lo paghi solo 200€

Se siete alla ricerca di un mini PC che offra un ottimo rapporto qualità-prezzo e prestazioni elevate per le vostre necessità quotidiane, abbiamo individuato il modello ideale per voi. Questo dispositivo è dotato di connettività Wi-Fi 6 e di un SSD M.2 NVMe da 512GB, garantendo un'esperienza d'uso eccezionale. Al momento, è disponibile su Amazon al vantaggioso prezzo di soli 199€, grazie all'applicazione di un coupon direttamente sulla pagina del prodotto. Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta e di visitare la pagina quanto prima, prima che le scorte si esauriscano.

NB: Vi ricordiamo che bisogna attivare il coupon in pagina per avere lo sconto aggiuntivo di 80€ durante il checkout

Mini PC NiPoGi, chi dovrebbe acquistarlo?

Nonostante il costo conveniente, questo mini PC offre un hardware all'avanguardia, rendendolo ideale per coloro che richiedono elevate prestazioni in un formato compatto. Grazie al processore Intel Alder Lake-N100, che può raggiungere velocità fino a 3,4 GHz, è perfetto per utenti che necessitano di un computer da ufficio di livello base, ma anche per coloro che intendono utilizzarlo come NAS o router soft.

La sua flessibilità di espansione consente di aumentare la capacità di archiviazione fino a 2 TB con un HDD o aggiungere un SSD M.2 PCIe, rendendolo adatto sia per utilizzi personali che professionali. Questa caratteristica garantisce una maggiore sicurezza e protezione dei dati. Inoltre, è ideale per coloro che cercano un dispositivo in grado di gestire la visualizzazione di video in 4K e una navigazione web fluida. Ciò è reso possibile dalla presenza della grafica Intel UHD 24EU e dal supporto dual HDMI che consente il collegamento simultaneo di due monitor.

È consigliato anche agli amanti dell'home theater per la sua capacità di collegamento al proiettore, così come a coloro che richiedono un PC con connessioni internet veloci, grazie al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2. Nonostante le dimensioni ridotte, questo mini PC è estremamente potente, rappresentando una soluzione eccellente per chi desidera aumentare l'efficienza del proprio lavoro senza dover occupare troppo spazio sulla scrivania, soprattutto ora che potete averlo a soli 200€.

