Hisense 43'' QLED 4K: il TOP delle Smart TV a un prezzo SHOCK!

Se siete in cerca di una nuova Smart TV per la vostra casa, che restituisca un'immagine di qualità a un prezzo conveniente, oggi vi proponiamo questa fantastica offerta Amazon per il modello Hisense 43" QLED 4K 2023 43E77KQ: dotata infatti di VIDAA U6, offre un'esperienza Dolby Vision e HDR 10+ per immagini mozzafiato. Potrete portarla a casa al prezzo scontato di 329,00€, con un buon 18% di risparmio sul costo originale!

Hisense 43" QLED 4K 2023 43E77KQ, chi dovrebbe acquistarla?

Adatta sia agli amanti del cinema che del mondo videoludico, questa Smart TV Hisense rappresenta davvero un'ottima scelta d'acquisto. Con suo design slim offre un'immagine quasi senza cornici, e alla risoluzione straordinaria di 3840x2160, sarà in grado di proiettarvi direttamente all'interno delle vostre scene preferite con colori vividi e contrasti profondi. La presenza del Dolby Vision e HDR 10+ garantisce un'esperienza visiva di alto livello, ideale per chi non vuole rinunciare alla qualità dell'immagine.

Inoltre, la funzione Game Mode PRO Plus è indirizzata proprio a quei videogiocatori che cercano una risposta visiva senza ritardi, arricchita da ALLM e VRR per un'esperienza di gioco fluida e immersiva. Gli amanti della tecnologia apprezzeranno l'inclusione di Alexa, che permette di controllare la TV attraverso comando vocale, e la piattaforma Smart VIDAA U6, che offre accesso immediato a una vasta gamma di contenuti di intrattenimento come Netflix, Youtube e Disney+.

L'Hisense 43E77KQ è insomma l'opzione ideale per chi cerca uno schermo all'avanguardia ad un prezzo accessibile. Amazon ve la propone oggi con una vantaggiosa offerta: il prezzo è di 329,00€, con il 18% di sconto sul costo originale!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!