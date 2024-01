SVUOTATUTTO AMAZON: One Piece Odyssey in sconto del 57%!

Per tutti gli appassionati di One Piece, è giunto il momento di salpare insieme a Rufy e compagni: Amazon propone infatti l'ottimo One Piece Odyssey allo straordinario prezzo di €29,90, con un risparmio netto del 57%! Unitevi a Rufy e la sua ciurma per esplorare misteriose rovine e combattere mostri mai visti prima. Scopriamo insieme tutti i dettagli del gioco.

One Piece Odyssey PlayStation 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di One Piece, One Piece Odyssey è semplicemente un gioco da non perdere. Stiamo parlando di un ottimo RPG, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, che non reinventa certamente i canoni del genere ma che al contempo consegna ai fan un'avventura inedita ambientata nel fantastico universo creato da Eichiiro Oda. Proprio per questo, il gioco saprà conquistarvi con la sua storia anche se siete già in pari con il fumetto o con l'adattamento animato.

Una delle parti più interessanti del gioco è sicuramente la possibilità di prendere il controllo di tutti i membri della ciurma: ognuno di essi è dotato di abilità uniche, che vi verranno in aiuto durante l'esplorazione dei dungeon, aggiungendo un grande tocco di personalità all'avventura. Anche il combat system si è rivelato sorprendentemente interessante, molto più di quanto ci si sarebbe potuto aspettare da una produzione di questo genere.

Insomma, stiamo parlando di un gioco che non può davvero mancare nella collezione di ogni fan della saga, e che si classifica agilmente come il miglior adattamento videoludico dedicato a Rufy e compagni tra quelli realizzati sino ad ora. Approfittate adesso dell'offerta di Amazon per portarlo a casa ad un prezzo più che dimezzato rispetto al lancio.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!