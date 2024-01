LEDAVANCE SMART+: rendi intelligente la tua casa CON SOLI 11€! -20%

Scoprite la comodità di una gestione intelligente della vostra casa con la presa commutabile LEDVANCE SMART+. Disponibile su Amazon, questo dispositivo non solo vi permette di accendere e spegnere gli apparecchi elettrici con semplicità, ma include anche la funzionalità di misurazione della potenza. Originariamente proposta a €14,98, ora è vostra a soli €11,99, permettendovi di risparmiare il 20%.

Presa LEDVANCE SMART+, chi dovrebbe acquistarla?

Per coloro che aspirano a rendere la propria casa un rifugio smart senza sforzi e senza spendere una fortuna, la presa commutabile LEDVANCE SMART+ è l'accessorio che non può mancare. Con la sua compatibilità con gli assistenti vocali Google e Alexa, vi permetterà di accendere o spegnere i dispositivi elettrici con un semplice comando vocale o tramite telecomando. Questo è particolarmente utile per l'automazione domestica, per coloro che amano la tecnologia o semplicemente per chi desidera maggiore comodità nella gestione della propria abitazione.

Con la funzione di misurazione della potenza, vi aiuterà anche a monitorare e a ridurre i consumi energetici, rendendola ideale per chi è attento all'efficienza energetica e desidera tagliare i costi in bolletta.

Attualmente disponibile a €11,99 invece di €14,98, la presa LEDVANCE SMART+ rappresenta un'opzione conveniente per trasformare la vostra casa in un ambiente smart e connesso. Consigliamo l'acquisto per il suo design pratico, la funzionalità di monitoraggio energetico e la compatibilità con i principali assistenti vocali, che vi cattureranno per semplicità d'uso e efficienza.

