Splendido TV Sony Bravia, PERFETTO PER PS5, ora a prezzo TOP!

Accompagnare alla propria console preferita una TV in 4K di alta qualità, che permetta di godere al massimo del comparto grafico di ultima generazione dei giochi più recenti, non è per niente da sottovalutare: ecco perché ne approfittiamo per segnalarvi lo sconto su Sony BRAVIA XR, la TV in ultra HD dotata di Cognitive Processor XR e ottimizzata specificamente per far esprimere il massimo alla vostra PS5 – che rientra tra le migliori TV da affiancare alla console. Ora potete portare a casa questo televisore a soli 1.099€, con un risparmio del 15% sull'abituale costo di 1.299€.

Sony BRAVIA XR, chi dovrebbe acquistarlo?

Ideale per chi ama cinema, sport e videogiochi da godersi sulla propria TV, il Sony Bravia XR è un Full Array LED pensato per trascinare gli spettatori al centro dell'azione: se siete giocatori su PS5, è pensato specificamente per voi, grazie alla sua modalità a bassa latenza e alla mappatura automatica dell'HDR – che permettono di godere di azione immediata senza ritardi e di una resa cromatica di altissima qualità.

Dotata di HDMI 2.1, questa TV di casa Sony ha anche un menù specifico per tutte le impostazioni di gioco, in modo che possiate personalizzare l'esperienza in modo rapido e intuitivo, quando siete in Modalità Game – che viene attivata automaticamente, quando attivate la vostra PS5. Anche il design è perfetto per un salotto all'avanguardia: con il suo corpo in alluminio e la cornice ridottissima, questa TV da 55" è perfetta per godersi senza distrazioni anche i vostri show preferiti dai servizi on demand più popolari – da Netflix a DAZN e Prime Video.

Considerando che parliamo di una smart TV dotata di tutte le ultime tecnologie sia per chi ama godersi i suoi programmi preferiti che per chi non vuole perdersi nemmeno un dettaglio nei suoi videogiochi per PS5, approfittare dello sconto del 15% è la cosa migliore da fare, per portarsi a casa Sony Bravia XR a soli 1.099€, con un bel risparmio rispetto ai 1.299€ abituali.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!