Trivial Pursuit a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 34,99€

Esplorate l'affascinante mondo dell'ingegno e della cultura con il classico gioco da tavolo Trivial Pursuit di Hasbro Gaming! Perfetto per chi ha più di 16 anni, potrete sfidare gli amici in entusiasmanti duelli di conoscenza, mettendo alla prova la vostra mente nelle 6 diverse categorie di domande. La versione italiana, con domande completamente nuove, è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 34,99€, con un risparmio netto del 22%. Vediamo insieme tutti i dettagli del prodotto.

Trivial Pursuit, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di giochi di cultura generale e per chi ama sfidare amici e familiari in serate all'insegna del divertimento intelligente, il Trivial Pursuit di Hasbro Gaming rappresenta la scelta ideale. Adatto a giocatori dai 16 anni in su, è un vero classico pensato per tutti gli amanti delle sfide a quiz. Questa edizione, speciale per il pubblico italiano con domande tutte nuove, inviterà i partecipanti a cimentarsi in sei diverse categorie, assicurando divertimento per tutti i partecipanti.

Si tratta di un classico senza tempo, dove per vincere dovrete fare ricorso a tutte le vostre conoscenze di cultura generale: proprio questa versatilità delle domande lo rende adatto ad essere giocato praticamente da chiunque, senza limiti di età.

Attualmente, Amazon propone Trivial Pursuit al prezzo imperdibile di 34,99€, con un risparmio del 22% rispetto al prezzo originale; non lasciatevi sfuggire questa occasione per garantirvi serate di divertimenti in famiglia o con gli amici ad un costo contenuto!

