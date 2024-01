Prezzo PICCOLISSIMO su questo Speaker Soundcore! Lo paghi soli 74,99€

Se amate la musica e vi piace portarla sempre con voi con uno speaker di qualità, non potete perdervi l'offerta Amazon per questo eccezionale Altoparlante bluetooth portatile Motion 300 di soundcore. Lo troverete infatti oggi al prezzo scontato di soli 74,99,€, con il 17% di risparmio sul prezzo originale!

Altoparlante bluetooth Motion 300 soundcore, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di tecnologia BassUp e SmartTune, questo altoparlante vi garantirà un'esperienza acustica ad alta risoluzione anche grazie al suo potente stereo da 30 W. Con una durata della batteria di 13 ore, non rischierete mai di restare senza la vostra musica preferita! E per coloro che sono sempre in movimento, design compatto, la robustezza e un peso di circa 0,83 kg rendono questo speaker un fedele compagno non solo a casa, ma anche in viaggio: in più, la resistenza certificata IPX7 lo rende impermeabile e pronto per ogni vostra avventura all'aperto.

Il Motion 300 è un dispositivo wireless di alta risoluzione, e può essere posizionato su qualsiasi superficie: un tavolo, per esempio, per accompagnarvi con della buona musica nelle vostre ore di lavoro al computer.

Questo prodotto è quindi l'ideale per chi ama ascoltare i suoi artisti preferiti, senza compromessi su qualità e praticità nella scelta del loro speaker, ma con un occhio di riguardo anche alla convenienza. Amazon offre oggi uno sconto del 17% su questo altoparlante soundcore, che potrete acquistare al prezzo di 74,99€!

