Stampante multifunzione HP Envy a un PREZZO IMPERDIBILE! (-39%)

Se state cercando una stampante multifunzione affidabile e versatile per la casa o per un piccolo ufficio, la HP Envy Inspire 7220e rappresenta una scelta eccellente. Grazie allo sconto del 39% su Amazon, oggi potete acquistarla a soli 94,99€. Non lasciatevi scappare questa occasione per avere una stampante che sa fare tutto: stampare, fotocopiare e scannerizzare con semplicità e efficienza.

Stampante multifunzione HP Envy Inspire 7220e, chi dovrebbe acquistarla?

Ideale per chi cerca una soluzione completa per le proprie esigenze di stampa quotidiane, la HP Envy Inspire 7220e si distingue per la sua praticità e versatilità. Con una velocità di stampa di 22 pagine al minuto in bianco e nero e 20 a colori, e la funzionalità di stampa automatica fronte/retro, questa stampante a getto d'inchiostro soddisfa le esigenze sia dei professionisti in home office sia delle piccole imprese.

Grazie alla HP Smart App, la stampante offre una connettività avanzata che vi consente di stampare facilmente da smartphone e tablet. La HP Envy Inspire 7220e, con la sua risoluzione di stampa fino a 600x600 dpi, garantisce qualità e affidabilità sia per i documenti di lavoro che per le vostre foto personali.

A soli 94,99€, otterrete non solo una stampante performante, ma anche un dispositivo affidabile e facile da utilizzare nel vostro ambiente lavorativo o domestico. La HP Envy Inspire 7220e, completa di 3 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi con HP+, è progettata per chi non vuole compromessi sulla qualità e desidera affidabilità e semplicità d'uso.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!