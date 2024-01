BOMBA: super sconto su questo generatore di corrente! (-250€)

È sempre bene non rimanere senza corrente ed ecco perché dotarsi di un generatore portatile, alimentato a GPL o benzina, mette al riparo da qualsiasi imprevisto. Ancora di più, se si tratta dell'ottimo generatore con potenza massima di 3500W e 3200W a GPL, che oggi su Amazon potete comprare a soli 845€, con un risparmio bomba rispetto ai 1.099€ previsti di listino!

Generatore di corrente a GPL e Benzina, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi ama l'avventura e le attività all'aperto, il generatore maXpeedingrods è la soluzione perfetta per incontrare ogni esigenza energetica. Questo generatore offre una fonte essenziale di energia portatile, diventando un compagno affidabile sia durante il campeggio, sia nell'organizzazione di eventi all'aperto, o ancora durante il lavoro in un cantiere senza accesso diretto all'elettricità. Con una potenza massima di 3500W a benzina e 3200W a GPL, può alimentare l'aria condizionata, frigoriferi e altri dispositivi, garantendo il comfort della casa anche in ambienti remoti.

Pensando all'ambiente, il generatore maXpeedingrods funziona in modo più pulito ed efficiente con il GPL, che prestazioni silenziose e riduce le vibrazioni, aumentando invece la durata del motore. La tecnologia inverter, inoltre, protegge dispositivi sensibili come telefoni e laptop, consentendo la ricarica in sicurezza. Il display multifunzionale fornisce, poi, informazioni costanti sulle prestazioni, sul carburante rimanente e sulla manutenzione necessaria.

Con un'autonomia fino a 13,5 ore e una garanzia di 2 anni, il generatore maXpeedingrods convince per efficienza e affidabilità. Perfetto per l'uso all'aperto, in campeggio o in cantiere, rappresenta un investimento saggio e sostenibile. Non perdete l'occasione di approfittare dell'offerta attuale a soli 845€, con un taglio netto sul prezzo originale di 1099€.

