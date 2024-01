Prezzo TOP su questa TELECAMERA EZVIZ C6N Wi-Fi! -25%

Per un periodo limitato, Amazon propone l'ottima telecamera Wi-Fi EZVIZ C6N, progettata per la sorveglianza interna del vostro spazio, fortemente scontata del 25%: potete farla vostra a soli €29,90 invece di €39,99! Immagini nitide a 1080p, funzionalità Pan/Tilt/Zoom, compatibile con Alexa e dotata di rotazione a 360°, visione notturna fino a 10 metri e tracciamento intelligente del movimento: questi sono solo alcuni dei punti di forza di questa telecamera. Scopriamola insieme!

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi, chi dovrebbe acquistarla?

Per chi desidera una completa sicurezza per la propria casa e per i propri cari, la telecamera EZVIZ C6N permette di monitorare sempre la situazione, seguendo anche i nostri animali domestici quando non ci siamo. Questa telecamera di sorveglianza interna con risoluzione a 1080p è una sentinella infallibile per chi cerca sicurezza e comodità, ed è adesso disponibile allo straordinario prezzo di €29,90. Grazie alla sua capacità di rotazione a 360 gradi e il tracciamento intelligente del movimento, questa telecamera consente di avere controllo su ogni angolo dell'ambiente domestico.

Grazie all'audio bidirezionale, inoltre, potrete comunicare con chi è a casa anche a distanza. Le funzioni di visione notturna avanzata, che permette una chiara visuale fino a 10 metri anche in condizioni di scarsa luminosità, soddisfano le necessità di chi desidera sentirsi protetto a tutte le ore. A chiudere il pacchetto c'è la semplicità di installazione, che viene gestita totalmente tramite un'app dedicata.

In definitiva, la telecamera EZVIZ C6N rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo di sorveglianza versatile e affidabile: mettete in sicurezza la vostra casa e i vostri cari ad un prezzo davvero ridicolo!

