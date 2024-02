Microsoft 365 Family CROLLA a 105€! Occasione IMPERDIBILE!

Desiderate ottimizzare al massimo la vostra efficienza lavorativa e assicurare la protezione informatica per i vostri cari? Non lasciatevi sfuggire l'opportunità unica su Amazon relativa a Microsoft 365 Family, ora offerto a un prezzo estremamente vantaggioso: da un costo iniziale di 146,99€, è attualmente acquistabile a solamente 105,99€, consentendovi un risparmio del 28%! Con una durata dell'abbonamento di 12+15 mesi, questo pacchetto può essere usato da fino a 6 utenti, i quali possono accedere contemporaneamente su fino a 5 dispositivi per persona. Sia che utilizziate PC, Mac o dispositivi mobili, avrete accesso a Word, Excel, PowerPoint, OneNote e a 1 TB di memoria cloud per individuo, rendendo questa offerta assolutamente da non perdere!

Microsoft 365 Family, chi dovrebbe acquistarlo?

Ideale per le famiglie allargate o gruppi di massimo 6 individui che puntano a ottimizzare l'efficienza e condividere un'esperienza digitale sicura e di alto livello, l'abbonamento Microsoft 365 Family è fortemente raccomandato a chi necessita di un accesso condiviso a documenti e progetti su diversi dispositivi, che si tratti di PC, Mac, iPhone, iPad, o dispositivi Android. Questo pacchetto offre la comodità di lavorare da casa o in viaggio, con la possibilità per ogni utente di godere di 1 TB di spazio di archiviazione cloud sicuro, arrivando a un totale di 6 TB.

Il pacchetto comprende inoltre applicazioni essenziali per l'apprendimento e il lavoro quali Word, Excel, PowerPoint e OneNote, disponibili anche offline con funzionalità avanzate, notevoli per la loro flessibilità e capacità di essere impiegate per creare, condividere e collaborare praticamente da qualsiasi luogo. Se la protezione online è tra le vostre priorità, questa offerta soddisfa pienamente con le funzionalità di sicurezza avanzata fornite da Microsoft Defender per la salvaguardia dei dati e dei dispositivi, inclusa la difesa da ransomware per file e foto attraverso OneDrive.

L'acquisto di Microsoft 365 Family a 105,99€ per un periodo di 12+15 mesi è un'opportunità imperdibile per gruppi familiari o di amici che desiderano avere a disposizione un insieme completo di applicazioni e servizi sicuri su ogni dispositivo, garantendo abbondante spazio cloud, protezione avanzata e strumenti per incrementare la produttività. Questo rappresenta, quindi, un investimento decisamente vantaggioso!

