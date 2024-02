Godetevi la vostra acqua con questo sistema di filtraggio Philips a prezzo SPECIALE: -22%

Poter bere in tutta sicurezza l'acqua che arriva direttamente dal proprio rubinetto fa sempre molto comodo. E, considerando che presto tornerà la stagione calda, potremmo anche dire che è fondamentale. A tal proposito vi segnaliamo il sistema di filtraggio Philips X-Guard, pensato per essere collegato direttamente al rubinetto del lavandino. Attualmente in offerta a soli 28,99€ su Amazon, rispetto al prezzo originale di 37,12€, con uno sconto del 22%.

Sistema di filtraggio acqua Philips X-Guard, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips X-Guard è un sistema di filtraggio acqua compatto, pratico e di facile installazione, progettato per migliorare la qualità dell'acqua del rubinetto domestico. Grazie alla sua tecnologia avanzata di filtraggio con fibra di carbone attivo e membrana in fibra cava, questo dispositivo riduce notevolmente la presenza di cloro, piombo, pesticidi, microplastiche e particelle fino a 0,1 micron, garantendo un'acqua dal gusto eccellente e sicura da bere.

È una soluzione ideale per coloro che desiderano ridurre l'uso di bottiglie di plastica, contribuendo così ad abbassare il proprio impatto ambientale. Con una sola cartuccia, il Philips X-Guard può filtrare fino a 1200 litri d'acqua, mantenendo una portata di circa 2 litri al minuto sul rubinetto. Il dispositivo offre tre modalità di flusso e richiede una manutenzione semplice, con un rapido cambio della cartuccia filtrante accessibile a chiunque.

Con un prezzo così conveniente e la qualità affidabile del marchio Philips, il filtro depurativo Philips X-Guard rappresenta un'ottima opportunità per migliorare la qualità dell'acqua domestica in modo accessibile ed ecologico, eliminando la necessità di caraffe o depuratori ingombranti. Se cercate una soluzione pratica, economica ed ecologica per l'acqua potabile, potrebbe essere quella da cogliere al volo.

