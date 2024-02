Monitor MSI 4K a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 299€

Approfittate di questa offerta Amazon! Dotato di un pannello IPS che offre colori incredibili e una risoluzione 4K, questo monitor MSI è disponibile a soli 299€ invece di 389€, con un risparmio netto di 90€. Tra le sue molte caratteristiche, spicca la presenza di una porta USB Type-C con Power Delivery da 65W, che lo rende uno dei monitor più avanzati e performanti attualmente disponibili per PC.

MSI Modern MD271UL, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor MSI Modern MD271UL è progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti che cercano una qualità d'immagine impeccabile e senza compromessi, particolarmente adatta per attività di editing foto e video. Con il suo ampio pannello IPS da 27 pollici e risoluzione 4K UHD cristallina, offre dettagli nitidi e colori vibranti, rendendolo ideale per chi richiede un'alta precisione nelle produzioni creative. Il monitor assicura una resa cromatica fedele, con una gamma di colori del 139% sRGB e del 99% DCI-P3.







Le tecnologie MSI EyesErgo, che riducono l'emissione di luce blu e prevengono lo sfarfallio, unite a un trattamento antiriflesso, assicurano che l'uso prolungato del monitor non affatichi gli occhi, rendendolo perfetto per lunghe sessioni di lavoro senza causare affaticamento visivo.

Il design elegante e minimalista, insieme alla completa gamma di connessioni, tra cui USB Type-C con Power Delivery, lo rende non solo esteticamente gradevole ma anche funzionale per chi cerca una postazione di lavoro organizzata e versatile. Vale la pena notare il supporto inclinabile in lega di alluminio, la gestione integrata dei cavi e la facilità di accesso alle porte, caratteristiche che lo collocano tra i migliori in termini di ergonomia e ottimizzazione dello spazio.

