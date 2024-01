Auricolari gaming Asus Rog, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 29%

Ormai sempre più giocatori non rinunciano ad un paio di auricolari dedicati appositamente al gaming per migliorare la propria esperienza di gioco. Per questo motivo vi segnaliamo l'offerta di oggi su Amazon per gli ASUS ROG Cetra True Wireless, gli auricolari gaming di Asus con la tecnologia ANC ibrida e audio wireless a bassa latenza, ora disponibili a soli 99,99€, con un risparmio del 29%!

Auricolari gaming ASUS ROG Cetra True Wireless, chi dovrebbe acquistarli?

Se state cercando un paio di auricolari in grado di perfezionare la vostra esperienza di gioco, rendendola ancora più immersiva e coinvolgente, gli auricolari ASUS ROG Cetra True Wireless rappresentano un'offerta imperdibile. Dotati di tecnologia ANC ibrida e modalità Gaming a bassa latenza, questi auricolari permettono di immergersi completamente nel mondo di gioco, lasciandovi assaporare ogni dettaglio di quello che succede intorno a voi. La qualità audio è davvero ottima, e vi permetterà di percepire con una nitidezza impressionante suoni di qualsiasi frequenza.

Dotate di driver ASUS Essence da 10 mm e tecnologia ANC ibrida, queste cuffie vi sorprenderanno anche grazie alla cancellazione attiva del rumore, che vi permetterà di non farvi rovinare l'esperienza da interruzioni esterne. Inoltre, sono dotate di un autonomia che può arrivare a 27 ore, in modo da garantirvi divertimento per lunghe sessioni di gioco anche quando non avete possibilità di ricaricarle.

In definitiva, si tratta di un paio di cuffie da gaming ideale per chi vuole avere alta qualità ad un prezzo decisamente contenuto, soprattutto adesso che Amazon le propone al prezzo di 99,99€ invece di 139,90€. Migliorate significativamente il vostro set-up da gaming già da adesso!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!