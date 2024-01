Prezzo BOMBA su questa scheda madre Asus Rog! (-14%)

Per chi desidera creare un PC da gaming davvero al top, la scelta della scheda madre è importantissima: sebbene sia un elemento spesso messo in secondo piano, può davvero fare la differenza. Ecco perché oggi vi consigliamo di dare un'occhiata alla scheda madre ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO, che potete recuperare oggi su Amazon risparmiando oltre 100€.

ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO, chi dovrebbe acquistarla?

Questa scheda madre ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO è pensata per tutti i giocatori più esigenti, ed capace di esaltare le capacità dei processori AMD Ryzen 7000. Vi permetterà di creare il vostro set-up da gaming definitivo, con un'estrema fluidità in qualsiasi operazione garantita dalle memorie DDR5, estensibili fino a 128GB. Un gioiello tecnologico, con sistemi di dissipazione avanzati che vi consentiranno di fare lunghe sessioni di gioco o lavoro senza timore di surriscaldamenti.

Anche la connettività è un aspetto molto importante nella costruzione del PC definitivo. Per questo, la scheda Asus Rog è dotata di Ethernet Intel da 2,5Gb e supporto al WiFi 6E: i lag non saranno più in problema, mentre l'ampia possibilità di collegamenti, tra cui PCIe 5.0, cinque slot M.2, HDMI 2.1 e USB tipo C, vi permetterà di usufruire di trasferimenti ultraveloci, con tempi di attesa ridotti al minimo.

In conclusione, si tratta di una scheda madre adatta a chi vuole costruire un PC da gaming senza compromessi, per questo vi consigliamo di recuperarlo adesso che Amazon vi consente di portarlo a casa con un risparmio di oltre 100€.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!