Capelli PERFETTI con questa piastra Remington: ora costa il 22% IN MENO!

Se anche voi avete dei capelli piuttosto indomiti e vi piacete molto di più quando riuscite a dare loro una bella piega, probabilmente sapete quanto sia importante una buona piastra per prendersi cura di sé. Per un look sempre in ordine che però non comprometta la salute dei vostri capelli, vi segnaliamo lo sconto sull'ottima Remington S8593 Keratin Therapy Pro, che in questo momento potete acquistare con un risparmio del 22%: la pagate solo 34,99€ e i vostri capelli vi ringrazieranno!

Remington S8593, chi dovrebbe acquistarla?

La Remington S8593 Keratin Therapy Pro si presenta come la compagna perfetta per chi desidera preservare la salute dei propri capelli senza compromessi. Dotata di un sofisticato rivestimento in ceramica e cheratina, questa piastra assicura una chioma liscia e brillante, proteggendola dagli effetti nocivi del calore grazie al suo innovativo sensore di idratazione: quest'ultimo è infatti in grado di regolare con precisione la temperatura, garantendo un trattamento delicato ma efficace per la vostra piega.

Raccomandata per chi cerca una soluzione veloce e sicura per disciplinare i capelli senza arrecare danni, la Remington S8593 può raggiungere temperature fino a 230°C, il che la rende adatta anche a chi – come chi vi scrive, se vi serve una testimonianza – ha capelli particolarmente crespi, e riducendo al minimo i rischi di rottura. A renderla comoda è anche la sua rapidità d'uso, con un tempo di riscaldamento di soli 15 secondi: in questo modo, potete sfruttarla anche per dare una risistemata velocissima ai capelli prima di uscire

Dotata di cinque livelli di calore regolabili, così da garantire il massimo della flessibilità al vostro styling in base alle caratteristiche dei vostri capelli, è una piastra affidabile che garantisce risultati professionali: il tutto a poco meno di 35€, con un risparmio del 22% rispetto al costo abituale.

