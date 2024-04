Robot lavapavimenti NARWAL Freo X Ultra con COUPON SCONTO!

Il Narwal Freo X Ultra è il vostro alleato perfetto per mantenere i pavimenti impeccabilmente puliti e splendenti con il minimo sforzo. Con una potente aspirazione da 8.200 PA e la rivoluzionaria spazzola Zero-Grovigli, progettata per rimuovere senza intoppi peli e capelli animali, il Narwal Freo X Ultra offre una pulizia profonda su qualsiasi tipo di superficie. La sua stazione base all-in-one è dotata di un sistema di manutenzione autonoma che pulisce e asciuga i panni automaticamente. Approfittate del coupon Amazon del valore di 150€ per ottenere uno sconto significativo sul costo di listino di 949€ e portare a casa questo straordinario robot lavapavimenti al prezzo speciale di 769€ grazie ad un altro sconto.

Inserendo il codice "tomshw30" riceverete infatti ulteriori 30€ di sconto rispetto al prezzo di lancio, oltre a un kit di accessori in omaggio. La promozione è valida fino al 31 maggio 2024.

Robot lavapavimenti NARWAL Freo X Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Narwal Freo X Ultra si presenta come la scelta ottimale per le persone che desiderano una casa sempre pulita senza dovervi dedicare tempo e fatica. Questo dispositivo è particolarmente indicato per famiglie con animali domestici e bambini, dove la necessità di una pulizia profonda e frequente è fondamentale per mantenere un ambiente salubre. Grazie alla sua potente aspirazione da 8.200 PA, il robot è in grado di rimuovere efficacemente trucioli, peli di animali, cereali, polvere e altri piccoli detriti sia su pavimenti duri che su tappeti, garantendo superfici impeccabili.

Non solo offre un'aspirazione potente, il Narwal Freo X Ultra assicura anche una pulizia umida di alta qualità grazie alle sue testine brevettate che eliminano le macchie più ostinate. Inoltre, la stazione base all-in-one si occupa autonomamente della manutenzione del robot, lavando, asciugando e riempiendo i panni con il detergente. Grazie alla sua capacità di evitare ostacoli con precisione e alla gestione autonoma della polvere, questo dispositivo risulta estremamente pratico e richiede poca manutenzione, il che lo rende ideale per chi desidera un ambiente pulito e accogliente senza dover dedicare molto tempo alle pulizie.

Portando a casa il robot lavapavimenti Narwal Freo X Ultra, avrete a disposizione un dispositivo all'avanguardia che unisce potenza e tecnologia per assicurare ambienti puliti e salubri con il minimo sforzo. Grazie alla sua capacità di autogestione, efficacia nella rimozione dello sporco e semplicità d'uso, rappresenta una scelta eccellente per le persone che cercano un supporto affidabile nelle pulizie domestiche. La combinazione di tecnologie avanzate e design intuitivo rende il Freo X Ultra un must-have per mantenere la casa pulita in modo efficiente ed efficace. Oggi, grazie a un coupon Amazon del valore di 150€, potete acquistarlo a un prezzo scontato di 799€, al quale potrete sottrarre ulteriori 30€ inserendo il codice sconto "tomshw30" al momento del checkout, ottenendo così un prezzo finale di 769€.

