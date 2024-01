MINIMO STORICO su questo monitor gaming LG! (-13%)

Per chi è in cerca di un monitor da gaming, segnaliamo che Amazon sta continuando a diminuire il prezzo proposto per l'ottimo LG 24GN65R, che ha raggiunto attualmente il suo minimo storico! Potete infatti acquistarlo a soli 129,99€, rappresentando un risparmio di 20€ rispetto al prezzo più basso precedentemente registrato.

LG 24GN65R UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

Nonostante sia commercializzato come un monitor gaming, l'LG 24GN65R UltraGear è in grado di soddisfare appieno anche le esigenze degli appassionati di grafica. Proposto a un prezzo competitivo, si posiziona tra i modelli più consigliati per chi è alla ricerca di un pannello con tempi di risposta veloci e una resa cromatica precisa. Con un tempo di risposta di soli 1 ms, una frequenza di aggiornamento di 144Hz e la tecnologia AMD FreeSync Premium, garantisce sessioni di gioco estremamente fluide, rendendolo una scelta eccellente in questa fascia di prezzo.

La qualità dei colori del pannello di UltraGear è ottima, offrendo una fedeltà cromatica eccezionale e ampi angoli di visione. Oltre alle prestazioni di gioco, il monitor assicura un notevole comfort visivo grazie a funzionalità come la modalità Reader e la tecnologia Flicker Safe, progettate per ridurre l'affaticamento degli occhi durante sessioni prolungate. La calibrazione del colore e la compatibilità con HDR 10 migliorano ulteriormente l'esperienza visiva. Inoltre, le funzioni multitasking, come lo Screen Split, consentono una gestione efficiente di più finestre contemporaneamente, contribuendo a rendere questo monitor versatile e adatto a diverse esigenze.

Attualmente, Amazon propone questo fantastico monitor al suo minimo storico: potete infatti farlo vostro a soli 129,99€, un'offerta davvero imperdibile per chiunque sia in cerca di un nuovo monitor da gaming!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!