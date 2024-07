Risparmia 100€ sulla PS5 Slim con questo bundle incredibile con 2 DualSense!

Se state cercando un'opportunità irripetibile per aggiornare la vostra esperienza di gioco, Amazon propone un'offerta eccezionale: il bundle PlayStation 5 Slim con due controller DualSense a soli 512,50€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo consigliato di 609,99€. Questa promozione è perfetta per chi desidera entrare nel mondo della next-gen di Sony senza spendere una fortuna. Inoltre, se successivamente vi serve qualche consiglio inerente ai titoli da acquistare, date un'occhiata alla nostra guida ai migliori giochi per PS5.

Playstation 5 Slim + 2 Dualsense, chi dovrebbe acquistarla?

PS5 Slim rappresenta l'evoluzione tecnologica della console più amata, racchiudendo tutta la sua potenza in un design compatto ed elegante. Dotata di un SSD ultra-veloce, questa console garantisce tempi di caricamento quasi istantanei, permettendovi di immergervi immediatamente nei vostri giochi preferiti. La capacità di archiviazione di 1 TB assicura spazio sufficiente per una vasta libreria di giochi, che potrete ampliare e gestire facilmente grazie all'integrazione avanzata dell'I/O.

Il bundle include due controller DualSense, che rappresentano un vero punto di svolta nel modo di interagire con i videogiochi. Questi controller innovativi offrono feedback aptico e grilletti adattivi, permettendo di percepire fisicamente ogni azione compiuta nel gioco. Grazie a queste funzionalità, potrete sentire la tensione dell'arco mentre scoccate una freccia o la resistenza dei freni di un'auto da corsa, rendendo l'esperienza di gioco più coinvolgente che mai.

Non dimentichiamo il comparto audio: la tecnologia Tempest 3D vi avvolgerà in suoni tridimensionali, facendovi sentire come se foste realmente all'interno dell'ambiente di gioco. Il supporto alla retrocompatibilità con oltre 4.000 giochi PS4, combinato con il Game Boost per frame rate più fluidi, assicura che anche i vostri titoli preferiti delle generazioni precedenti beneficino delle nuove capacità hardware della PS5 Slim​.

Approfittate subito di questa offerta su Amazon, un'occasione unica per portare a casa un'eccellente console con un bundle completo e ad un prezzo scontato. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità, i pezzi potrebbero terminare rapidamente!

