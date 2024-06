Resident Evil 5 per PS4 a 19€: un’avventura mozzafiato!

Avete effettuato i pre-order su Metal Gear Solid Delta Snake Eater e Assassin's Creed Shadows? Mentre aspettate le uscite ufficiali, oggi vi consigliamo un altro gioco emozionante. Resident Evil 5 per PS4 è oggi in offerta su Amazon a soli 19,79€, un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati della serie. Inclusi tutti i DLC, questo titolo porta i giocatori in una coinvolgente avventura in Africa dove Chris Redfield e Sheva Alomar indagano su un agente biologico che trasforma la popolazione in creature aggressive. La versione include contenuti bonus come le espansioni "Lost in Nightmares" e "Desperate Escape", modalità competitive e costumi aggiuntivi. Originariamente venduto a 22,39€, il gioco vede ora una riduzione del 12%.

Resident Evil 5 per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Resident Evil 5 (ecco la nostra recensione) è consigliato a tutti gli appassionati di giochi d'azione e avventura, soprattutto a chi ha seguito la serie di Resident Evil fin dalle origini. Questo titolo è ideale per i giocatori dai 18 anni in su che cercano un'esperienza ricca di tensione, sfide e strategia. Resident Evil 5 offre un'ampia varietà di gameplay e ore di divertimento sia in modalità giocatore singolo che cooperativa. L'aggiunta di tutti i contenuti scaricabili pubblicati precedentemente, inclusi le espansioni e la nuova modalità "mercenari riuniti", rende questo acquisto particolarmente interessante per gli appassionati della serie che desiderano esplorare ogni aspetto del gioco.

Resident Evil 5 offre un'esperienza di gioco avvincente che mescola azione e horror in uno scenario post-apocalittico africano. È caratterizzato dalla possibilità di scegliere tra 8 personaggi giocabili, ciascuno con diversi costumi, tra cui Chris Redfield e Sheva Alomar. È particolarmente adatto per i giocatori che amano le sfide ad alta tensione, con una grafica in HD 1080p e una migliorata frequenza di fotogrammi per una resa visiva impeccabile.

Al prezzo di 19,79€, Resident Evil 5 per PS4 unisce grafica in alta definizione, trama avvincente e modalità di gioco sia in solitario che cooperative, vi catturerà fin dalle prime fasi, garantendo ore di intenso intrattenimento. Per questi motivi, consigliamo l'acquisto di Resident Evil 5 a chi cerca un'avventura emozionante ricca di suspense e azione.

