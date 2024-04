WOW! Mouse da gaming Razer Basilisk V3 Pro SCONTATO dell'11%!

State cercando un nuovo mouse da gaming per migliorare la vostra esperienza di gioco? Razer Basilisk V3 Pro è un modello in grado di offrire un livello di precisione e reattività senza precedenti grazie al sensore ottico Focus Pro 30K e alla tecnologia Razer HyperSpeed Wireless. Con tasti completamente programmabili e un sistema RGB personalizzabile, questo mouse da gaming di fascia alta è l'accessorio perfetto per i giocatori più esigenti Oggi, grazie a uno sconto del 11% su Amazon, è disponibile al prezzo di 154,99€ invece che 179,99€.

Razer Basilisk V3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Razer Basilisk V3 Pro è un acquisto consigliato agli appassionati di gaming che cercano un mouse wireless ad alte prestazioni, in grado di soddisfare le esigenze più avanzate in termini di personalizzazione e precisione. Dotato della rotella inclinabile HyperScroll, questo dispositivo si rivela perfetto per i giocaotri che vogliono scorrere rapidamente i contenuti o necessitano di una maggiore precisione tattile durante il gioco, per cambiare arma o abilità con facilità. Inoltre, con 13 zone di illuminazione Chroma personalizzabili, Razer Basilisk V3 Pro offre un'esperienza visiva coinvolgente, che si integra perfettamente con oltre 150 giochi che supportano effetti di luce dinamici.

La forma ergonomica del mouse assicura inoltre un comfort ottimale e in grado di ridurre l'affaticamento del polso dopo lunghe sessioni di gaming, mentre i suoi 10+1 pulsanti programmabili permettono agli utenti di creare una vasta gamma di combinazioni di comandi e macro. Il sensore ottico Razer Focus Pro da 30K garantisce una precisione di tracciamento ineguagliabile su varie superfici, compresi i piani in vetro. Completato dalla tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, che offre prestazioni di gioco ultra-responsive superiori del 25% rispetto ad altre tecnologie wireless, Razer Basilisk V3 Pro rappresenta una soluzione eccellente per i giocatori che non vogliono scendere a compromessi in termini di velocità, precisione e personalizzazione nel gaming.

Proposto inizialmente a 174,89€ e ora disponibile a soli 154,99€, Razer Basilisk V3 Pro è un mouse da gaming di fascia alta consigliato ai giocatori che cercano un dispositivo reattivo, personalizzabile ed ergonomico. La sua vasta gamma di caratteristiche avanzate lo rende un acquisto estremamente consigliato per migliorare l'esperienza di gioco, sia che siate giocatori occasionali, sia che giochiate a livello competitivo.

Vedi offerta su Amazon