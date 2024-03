Rocket Raccoon e Baby Groot LEGO Marvel in OFFERTA a 45€!

Se siete appassionati dell'universo dei fumetti Marvel (e dei film ad esso dedicati) e condividete anche una grande passione per i mattoncini LEGO, allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questa promozione su Amazon. Si tratta di un fantastico set LEGO Marvel, uno dei più recenti lanciati sul mercato, che ritrae Rocket Racoon e Baby Groot. Inizialmente venduto a 53,99€, è ora disponibile a soli 44,99€, consentendovi di risparmiare addirittura il 17% sul prezzo originale!

Set LEGO Marvel Rocket e Baby Groot, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit LEGO Marvel Rocket e Baby Groot rappresenta l'acquisto ideale per i giovani amanti dei supereroi e delle costruzioni, soprattutto per coloro che sono affascinati dai due amatissimi personaggi facenti parte del gruppo dei Guardiani della Galassia. Si tratta di un set estremamente completo e realizzato con cura, che offre un'intera rappresentazione della figura di Rocket. Questo permette di avere a disposizione una sorta di "action figure di mattoncini" dotata di articolazioni snodabili!

In aggiunta alla figura di Rocket, troviamo anche il simpatico Groot, qui rappresentato nella sua tenera versione "baby" mediante una piccola e deliziosa minifigure dalle dimensioni standard. Questo accoppiamento, rispetto all'imponente modello di Rocket, riflette fedelmente le proporzioni tra i due personaggi come mostrato nel secondo film dedicato ai Guardiani della Galassia.

Con un totale di 566 pezzi e arricchito da numerosi dettagli, tra cui una pistola blaster, questo set articolato è perfetto per gli appassionati, sia giovani che adulti, dei Guardiani della Galassia. Considerando il forte sconto attuale, che potrebbe essere addirittura uno dei più bassi mai visti, vi consigliamo vivamente di non esitare troppo e di acquistare immediatamente questo magnifico prodotto. In questo modo, potrete portarlo a casa ad un prezzo incredibilmente conveniente prima che sia esaurito! Oggi in offerta a 44,99€!



