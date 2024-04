MA CHE BOMBA! Ottimo robot aspirapolvere scontato di 180€!

NARWAL Freo X Ultra è una novità nel mondo dei robot aspirapolvere che offre una soluzione all'avanguardia per la pulizia domestica. Il dispositivo offre potenti funzioni di aspirazione e lavaggio ed è dotato di una spazzola Zero-Grovigli e tecnologia AI DirtSense che garantiscono una pulizia profonda su tutti i tipi di pavimento. La sua stazione base all-in-one riduce al minimo la manutenzione dello strumento. Con un prezzo base di 949€, è ora disponibile a soli 769€ grazie a un coupon dal valore di 150€ e all'utilizzo del coupon esclusivo "tomshw30" da inserire in fase checkout, che offre un ulteriore sconto di 30€ e un kit di accessori in omaggio.

Robot aspirapolvere NARWAL Freo X Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

NARWAL Freo X Ultra si distingue come uno dei migliori robot aspirapolvere in commercio, un alleato ideale per le famiglie che desiderano mantenere la casa pulita senza sforzi e particolarmente vantaggioso per chi ha animali domestici o bambini piccoli. La capacità di aspirare e lavare i pavimenti in un singolo passaggio, insieme alla sua potenza di aspirazione avanzata di 8200 Pa, lo rende capace di rimuovere polvere, peli di animali e altri detriti in pochissime passate.

Inoltre, grazie alla stazione base, il robot si svuota autonomamente, riducendo drastricamente la necessità di manutenzione. Infatti, dovrete svuotare la base solamente ogni sette settimane. Inoltre, grazie ai suoi laser di precisione millimetrica il robot è in grado di evitare gli ostacoli e di pulire alla perfezione ogni angolo della casa.

Grazie a questi due coupon sconto, NARWAL Freo X Ultra è ora disponibile al prezzo di 769,00€, un ottimo affare per mantenere la casa sempre pulita con il minimo sforzo. La sua capacità di gestire autonomamente sia la pulizia che la manutenzione lo rende ideale per famiglie molto impegnate o per chi ha animali domestici.

Nota: ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 150€. Durante il checkout inserite invece il codice "tomshw30" per ricevere un ulteriore sconto di 30€ e un kit di accessori in omaggio.

