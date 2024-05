Solo 30€ per potenziare il tuo Wi-Fi con questo ottimo ripetitore!

Potete trovare su Amazon un'ottima offerta per il ripetitore Wi-Fi Cinamon, un dispositivo che garantisce una copertura Wi-Fi robusta e affidabile in ogni angolo della casa. Con la capacità di offrire velocità dual-band a 5GHz e 2.4GHz fino a 1167Mbps, vi permetterà di godere di streaming video 4K senza interruzioni. Questo dispositivo estende la copertura anche in case e uffici di grandi dimensioni, assicurando una connessione stabile anche in aree con segnale debole. E il lato interessante è che non solo potete approfittare di uno sconto che porta il prezzo a 59,99€, ma potete applicare uno sconto extra con un coupon di 30€, che vi fa portare a casa il prodotto a soli 29,99€.

Ripetitore Wi-Fi Cinamon, chi dovrebbe acquistarlo?

Il ripetitore Wi-Fi Cinamon è ideale per chi desidera eliminare le zone morte della propria rete domestica o dell'ufficio, garantendo una copertura Wi-Fi estesa e uniforme fino a 2.000 metri quadrati. Dotato di 4 antenne esterne ad alto guadagno, è particolarmente adatto a chi vive in case grandi su più piani o in edifici complessi come soffitte, cantine o garage, dove il segnale tende a essere debole. La sua capacità di fornire una connessione stabile e senza interruzioni soddisfa le esigenze di famiglie numerose o piccoli uffici che utilizzano intensivamente Internet per lo streaming di video in 4K, giochi online e lavoro da remoto.

Per chi dà priorità alla sicurezza delle informazioni personali e della rete, il ripetitore Wi-Fi Cinamon offre protocolli di crittografia avanzati come WEP e WPA/WPA2, proteggendo efficacemente da potenziali attacchi informatici. È inoltre altamente compatibile, funzionando senza problemi con quasi tutti i router o gateway standard e supportando reti a banda larga 802.11ac/b/g/n. La facilità di installazione tramite la funzione WPS rende questo amplificatore Wi-Fi accessibile anche per gli utenti meno esperti.

Il ripetitore Wi-Fi Cinamon è un'ottima soluzione per eliminare le zone morte del Wi-Fi in casa o in ufficio, offrendo una connessione stabile e veloce perfetta per lo streaming di video ad alta qualità, giochi online e altre esigenze di connettività intensiva, a soli 29,99€ grazie al doppio sconto attualmente proposto su Amazon.

Vedi offerta su Amazon